В Севастополе выявили пять новых случаев больных COVID-19

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму - резкий рост подозрений на заражение коронавирусом Число заразившихся в Крыму превысило сотню В Севастополе бесплатно отмывают автомобили от коронавируса Духовник Поклонской заявил, что коронавируса не существует Режим «выходных» в России хотят продлить минимум до 11 мая
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020
© pixabay.com
Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
«Двое – это родственники сотрудницы инфекционного госпиталя, у которой подтвердился коронавирус. Еще двое – это строители госпиталя в бухте Омега, они находились в одной комнате со строителем, которого в пятницу забрали в инфекционку», – сообщил Развожаев.
Пятый случай – это тоже сотрудник инфекционной больницы, который заразился на работе. Теперь медики инфекционной больницы будут жить в гостинице бесплатно, чтобы они не возвращались домой и не заражали родных.
Семь человек в Севастополе уже выписаны после выздоровления от COVID. В городе работают четыре обсерватора – пансионат «Изумруд», куда поселили медиков и пациентов двух больниц, в которых были обнаружены заболевшие COVID-19, Свято-Георгиевский монастырь, который посещал паломник с коронавирусом, а также строительный городок инфекционного госпиталя в бухте Омега (там находятся 700 человек) и строительный городок в аэропорту «Бельбек» (там 84 человека).
Читайте: В Крыму определили здравницы, которые переведут под новые обсерваторы
Как сообщалось ранее, в Крыму за сутки зарегистрирован один новый случай коронавирусной инфекции. Это 71 пациент с начала пандемии в республике.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму - резкий рост подозрений на заражение коронавирусом. В Республике Крым число крымчан, взятых под медицинское наблюдение, увеличилось до 1523 человек.
Сегодня: Число заразившихся в Крыму превысило сотню. По состоянию на 27 апреля в Крыму диагностирован один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Вчера: Коронавирус может убить каждого сотого. В некоторых странах коронавирус может убить до 1% населения. К такому выводу пришли на основе данных об избыточной смертности и результатов лабораторных анализов.
Вчера: В Крыму определили здравницы, которые переведут под новые обсерваторы. Власти Крыма подготовили перечень санаториев Минздрава РК для изоляции и обследования граждан в связи с распространением коронавируса.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/27/v-sevastopole-vyyavili-pyat-novyh-sluchaev-bolnyh-COVID19-130830/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Угроза засухи в Севастополе все более реальна
13:33 На северо-востоке Феодосии большой пожар
13:32 В Севастополе выявили пять новых случаев больных COVID-19
12:47 Власти Эстонии объяснили скандал вокруг учебника с российским Крымом
12:04 Зубков: спасенные волчата уже начали есть мясо, они останутся жить в «Тайгане»
11:51 В Крыму - резкий рост подозрений на заражение коронавирусом
11:35 Число укусов клещей в Крыму превышает прошлогодние показатели
11:05 Власти Крыма требуют снести 14 самостроев
10:24 Суд приговорил крымского военнослужащего к 1,5 годам колонии за мошенничество