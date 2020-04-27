В Севастополе выявили пять новых случаев больных COVID-19

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму - резкий рост подозрений на заражение коронавирусом Число заразившихся в Крыму превысило сотню В Севастополе бесплатно отмывают автомобили от коронавируса Духовник Поклонской заявил, что коронавируса не существует Режим «выходных» в России хотят продлить минимум до 11 мая

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В Севастополе 27 апреля выявлены 36 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки – пять новых случаев.

Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Двое – это родственники сотрудницы инфекционного госпиталя, у которой подтвердился коронавирус. Еще двое – это строители госпиталя в бухте Омега, они находились в одной комнате со строителем, которого в пятницу забрали в инфекционку», – сообщил Развожаев.

Пятый случай – это тоже сотрудник инфекционной больницы, который заразился на работе. Теперь медики инфекционной больницы будут жить в гостинице бесплатно, чтобы они не возвращались домой и не заражали родных.

Семь человек в Севастополе уже выписаны после выздоровления от COVID. В городе работают четыре обсерватора – пансионат «Изумруд», куда поселили медиков и пациентов двух больниц, в которых были обнаружены заболевшие COVID-19, Свято-Георгиевский монастырь, который посещал паломник с коронавирусом, а также строительный городок инфекционного госпиталя в бухте Омега (там находятся 700 человек) и строительный городок в аэропорту «Бельбек» (там 84 человека).

Читайте: В Крыму определили здравницы, которые переведут под новые обсерваторы

Как сообщалось ранее, в Крыму за сутки зарегистрирован один новый случай коронавирусной инфекции. Это 71 пациент с начала пандемии в республике.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Крыму - резкий рост подозрений на заражение коронавирусом. В Республике Крым число крымчан, взятых под медицинское наблюдение, увеличилось до 1523 человек.

Сегодня : Число заразившихся в Крыму превысило сотню. По состоянию на 27 апреля в Крыму диагностирован один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Вчера : Коронавирус может убить каждого сотого. В некоторых странах коронавирус может убить до 1% населения. К такому выводу пришли на основе данных об избыточной смертности и результатов лабораторных анализов.

Вчера : В Крыму определили здравницы, которые переведут под новые обсерваторы. Власти Крыма подготовили перечень санаториев Минздрава РК для изоляции и обследования граждан в связи с распространением коронавируса.