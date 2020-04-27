В Севастополе вводится обязательный масочный режим

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
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27 апреля 2020
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Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил и.о. губернатора города Михаил Развожаев.
«Вводится обязательный масочный режим при посещении магазинов, общественного транспорта и так далее. Мы видим, что в Севастополе ситуация начинает развиваться, идет рост динамики, – добавил Развожаев. – С 1 мая разрешим деятельность еще ряда предприятий, там масочный режим также будет обязательным».
Кроме того, руководитель города сообщил, что коронавирусная инфекция выявлена еще у пятерых жителей Севастополя. «Сегодня у нас еще плюс пять (зараженных). Двое – родственники сотрудницы инфекционного госпиталя, еще два человека – строители госпиталя в Омеге (они находились в одной комнате со строителем, которого забрали в инфекционку в пятницу), их тоже забрали в пятницу, – сообщил Развожаев. – Еще один – сотрудник инфекционной больницы. Очевидно тоже где-то была нарушена техника безопасности».
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Количество зараженных в Севастополе выросло до 36, из них 7 выздоровели. Общее количество зараженных коронавирусом в Республике Крым составляет 70 человек, из них 29 – выписаны с выздоровлением.
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