В Севастополе вводится обязательный масочный режим

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Жители Севастополя будут обязаны надевать маски при нахождении в любых помещениях или транспорте.

Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил и.о. губернатора города Михаил Развожаев.

«Вводится обязательный масочный режим при посещении магазинов, общественного транспорта и так далее. Мы видим, что в Севастополе ситуация начинает развиваться, идет рост динамики, – добавил Развожаев. – С 1 мая разрешим деятельность еще ряда предприятий, там масочный режим также будет обязательным».

Кроме того, руководитель города сообщил, что коронавирусная инфекция выявлена еще у пятерых жителей Севастополя. «Сегодня у нас еще плюс пять (зараженных). Двое – родственники сотрудницы инфекционного госпиталя, еще два человека – строители госпиталя в Омеге (они находились в одной комнате со строителем, которого забрали в инфекционку в пятницу), их тоже забрали в пятницу, – сообщил Развожаев. – Еще один – сотрудник инфекционной больницы. Очевидно тоже где-то была нарушена техника безопасности».

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Количество зараженных в Севастополе выросло до 36, из них 7 выздоровели. Общее количество зараженных коронавирусом в Республике Крым составляет 70 человек, из них 29 – выписаны с выздоровлением.

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