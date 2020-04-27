В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета

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Еще месяц жители Севастополя будут жить в режиме повышенной готовности.

О его продлении до 30 мая объявил врио губернатора Михаил Развожаев.

В частности, режим повышенной готовности предполагает запрет на проведение массовых мероприятий, дистанционное образование в школах, ограничение спортивных мероприятий и ряд других ограничений.

«Режим абсолютной самоизоляции у нас установлен до 30 апреля. Он совпадает с нерабочими днями по всей стране. Завтра ожидается очередное обращение президента к нации, после этого мы будем понимать ситуацию по поводу нерабочих дней и принимать решение по обязательной самоизоляции после 30 апреля», – уточнил врио губерантора.

Врио губернатора также поручил отправлять на карантин в обсерваторы всех, кто возвращается в Севастополь из регионов России, кроме тех, кто перемещается по работе из республики Крым. Исключений не будет даже для тех, у кого в городе есть квартира.

Ранее чиновники и правоохранительные органы проверили, как соблюдают карантин на дому те, кто приехал в Севастополь из неблагополучных регионов по коронавирусу.

Выяснилось, что не все жители исправно изолируются дома. За неделю выписано восемь протоколов о нарушении режима самоизоляции тем, кто недавно приехал в город.

После этой информации, озвученной на заседании оперативного штаба, а также после многочисленных комментариев в соцсетях о нарушениях режима, Развожаев поручил открыть еще один обсерватор в детском лагере «Ласпи» и принудительно отправлять туда всех, кто возвращается в Севастополь из других регионов.

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«Планы по поездкам по стране нужно отложить. То, что в Севастополь приезжает по 500 человек в неделю, значит, что мы продолжаем кататься по стране и плевали мы на все коронавирусы и изоляции. Значит, если не получается соблюдать самоизоляцию на дому, мы сейчас развернем дополнительный обсерватор, и всех, кто приезжает в Севастополь – есть квартира, нет квартиры – на две недели в обсерватор. Оплатили прекрасное санаторно-курортное лечение в заклеенном боксе, потом домой своими делами заниматься. Кататься надо закончить. Хотим, чтобы все работало, чтобы послабления были – прекрасно, я тоже хочу, но для этого надо перестать кататься», - сказал Развожаев.

Также в обсерваторы будут отправлять тех, кто уже приехал в Севастополь из Москвы и Санкт-Петербурга, но пойман за нарушением двухнедельного домашнего карантина.

Кроме того, на въезде в город будут усилены проверки. Выехать из Севастополя и въехать в него можно будет только по пропускам.

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