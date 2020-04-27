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Власть -> Порты Крыма

В Севастополе приступили к демонтажу затонувшего плавдока

Понедельник
27 апреля 2020
09:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


В Севастополе приступили к демонтажу затонувшего плавдока

© Форпост

В Южной бухте Севастополя начались работы по демонтажу плавучего дока ПД-16 91-го судоремонтного завода (СРЗ) Черноморского флота РФ, который затонул здесь в декабре 2019 года.

Уже демонтирован один из двух штатных кранов ПД-16. Сейчас он находится на понтоне, который пристыкован к затнувшему плавдоку. Работы выполняет плавкран ПК-3100.

Напомним, на подъем затонувшего плавучего дока ПД-16 может уйти до полугода. План подъема судна разработал один из научно-исследовательских институтов ВМФ.

Как сообщалось, 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул док ПД-16 со списанной подлодкой Черноморского флота Б-380. После инцидента подлодка Б-380 самостоятельно всплыла на поверхность и позднее была отбуксирована в Инкерман.

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Учитывая сложную и длинную историю заложенного в 1938 году плавдока, принадлежность затонувшего военного имущества оказалась дискуссионным вопросом – и, соответственно, была отложена утилизация подлодки и дока, в котором она находилась.

Утилизация должна была стать задачей победителя тендера по разделке «на металл» утонувшего имущества. Аукцион был объявлен еще в 2016 году, однако о победителях в нем до сих пор не сообщалось.

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 13 апреля 2020: В портах Крыма под карантином находятся два судна из Турции. За минувшие сутки в Крым прибыли два судна из Турции. На данный момент они находятся в портах Керчи и Феодосии, члены их экипажей изолированы на судах.

Пятница, 10 апреля 2020: Экипажу Яхты из Греции доставили питание из Феодосии. Экипажу яхты «Варвара», которая прибыла из Греции и сейчас стоит на якоре возле Феодосии, местная администрация доставила продукты питания.

Понедельник, 6 апреля 2020: Экипаж яхты из Греции оставили на карантин в порту Крыма. Члены экипажа яхты «Варвара», которая накануне прибыла в Крым из Греции, пока не смогут сойти на берег.

Суббота, 21 марта 2020: Росморпорт обеспечил медицинскими масками крымских моряков. Крымские моряки полностью обеспечены защитными средствами.

 

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