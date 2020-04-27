В Севастополе приступили к демонтажу затонувшего плавдока

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
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27 апреля 2020
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Уже демонтирован один из двух штатных кранов ПД-16. Сейчас он находится на понтоне, который пристыкован к затнувшему плавдоку. Работы выполняет плавкран ПК-3100.
Напомним, на подъем затонувшего плавучего дока ПД-16 может уйти до полугода. План подъема судна разработал один из научно-исследовательских институтов ВМФ.
Как сообщалось, 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул док ПД-16 со списанной подлодкой Черноморского флота Б-380. После инцидента подлодка Б-380 самостоятельно всплыла на поверхность и позднее была отбуксирована в Инкерман.
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Учитывая сложную и длинную историю заложенного в 1938 году плавдока, принадлежность затонувшего военного имущества оказалась дискуссионным вопросом – и, соответственно, была отложена утилизация подлодки и дока, в котором она находилась.
Утилизация должна была стать задачей победителя тендера по разделке «на металл» утонувшего имущества. Аукцион был объявлен еще в 2016 году, однако о победителях в нем до сих пор не сообщалось.
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