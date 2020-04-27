В Севастополе бесплатно отмывают автомобили от коронавируса

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Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
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2020
Апрель 2020
27 апреля 2020
В период угрозы распространения опасной инфекции такую поддержку жителям города оказывает индивидуальный предприниматель Роман Рынжук.
Продезинфицировать машину может любой желающий, в частности те, кто регулярно перевозит людей, которые входят в группу риска.
«Ну к нам машины приезжают. И эффективность, процентов 90 мы обрабатываем. Машины выезжают, и водители спокойны. Мы обрабатываем вообще всех желающих. Это процедура бесплатная и для волонтеров, и для машин города и просто для частных лиц. Чем больше вы возите людей, которые подвержены, тем чаще надо обрабатывать», – пояснил индивидуальный предприниматель.
По его словам, есть машины, которые обрабатываются дважды в день: машины вирусологов, докторов, волонтеров, полиции, служб города и людей, которые могут быть подвержены.
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Принцип санобработки, отметил Рынжук, несложный. Перед тем, как приступить к работе, специалисты надевают защитные костюмы. Затем – помещают в салон машины распылитель с дезинфектором.
«Состав под большим давлением подается в салон автомобиля в форме тумана. Обволакивает полностью весь салон. 10 минут машина работает, она сама себя чистит и потом машина чистая уже выезжает дальше на линию», – поделился он технологией.
Рынжук обратил внимание на то, что остатки состава остаются на воздушном фильтре и в системе воздуховода, поэтому «дальше машина едет, и сама себя чистит».
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