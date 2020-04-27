В Приморском парке Алушты вернули на место украденную пальму

Подозреваемые в краже оперативно задержаны полицией. Пальма была высажена в прошлом году в рамках озеленения города.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала глава администрации Алушты Галина Огнева.

— Вчера в Приморском парке была пресечена попытка кражи пальмы, которая была высажена в рамках озеленения города в конце прошлого года. Сегодня сотрудниками управления благоустройства пальма возвращена на место. Я благодарна сотрудникам полиции за оперативную работу, подозреваемые лица уже задержаны. Уверенна, что правоохранительные органы разберутся и виновные понесут соответствующее наказание, — написала Галина Огнева.

По ее словам, особенно неприятно, что сейчас, в такое не простое для всех нас время, некоторые алуштинцы способны к таким мародерским деяниям.

Читайте: Водохранилища восточной части Крыма заполнены только на треть

— Я хочу обратиться к вам, мои дорогие алуштинцы – сделать Алушту такой, какой мы хотим ее видеть сможем только мы, прилагая совместные усилия. Если Вы не будете ценить то хорошее, что делается для города, алуштинцев и наших гостей, ни каких усилий со стороны руководства города не будет достаточно для преображения Алушты, — добавила глава администрации. — Если вы стали свидетелем порчи нашего общего имущества или актов вандализма – не стойте в стороне! Сообщите в правоохранительные органы! Пусть каждый знает, что мы не позволим обижать нашу Алушту!

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Коммерсантов Ялты пообещали освободить от арендной платы за городскую землю и помещения. Представители бизнеса в Ялте будут освобождены от арендной платы за земельные участки и помещения, которые находятся в муниципальной собственности.

Сегодня : В Севастополе бесплатно отмывают автомобили от коронавируса. Бесплатно пройти процедуру санитарной обработки транспортных средств можно на одной из автомоек Севастополя.

Сегодня : Власти Симферополя выдели еще 78 млн рублей на уборку города. Симферопольский городской совет внес поправки в бюджет города.

Вчера : В Севастополе объявили об окончании реконструкции одной из главных улиц. Подрядчик завершил реконструкцию улицы Большая Морская в Севастополе.