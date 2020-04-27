В Приморском парке Алушты вернули на место украденную пальму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Алушта
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27 апреля 2020
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала глава администрации Алушты Галина Огнева.
— Вчера в Приморском парке была пресечена попытка кражи пальмы, которая была высажена в рамках озеленения города в конце прошлого года. Сегодня сотрудниками управления благоустройства пальма возвращена на место. Я благодарна сотрудникам полиции за оперативную работу, подозреваемые лица уже задержаны. Уверенна, что правоохранительные органы разберутся и виновные понесут соответствующее наказание, — написала Галина Огнева.
По ее словам, особенно неприятно, что сейчас, в такое не простое для всех нас время, некоторые алуштинцы способны к таким мародерским деяниям.
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— Я хочу обратиться к вам, мои дорогие алуштинцы – сделать Алушту такой, какой мы хотим ее видеть сможем только мы, прилагая совместные усилия. Если Вы не будете ценить то хорошее, что делается для города, алуштинцев и наших гостей, ни каких усилий со стороны руководства города не будет достаточно для преображения Алушты, — добавила глава администрации. — Если вы стали свидетелем порчи нашего общего имущества или актов вандализма – не стойте в стороне! Сообщите в правоохранительные органы! Пусть каждый знает, что мы не позволим обижать нашу Алушту!
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