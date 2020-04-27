В Крыму - резкий рост подозрений на заражение коронавирусом

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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27 апреля 2020
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Об этом на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом сообщила вице-премьер республики Елена Романовская.
«За последние сутки под наблюдение были взяты 473 человека, это с учетом больниц, которые закрыты как обсерваторы», - пояснила она.
Под наблюдением на дому остаются 965 человек, в стационарах 84 человека, за последние сутки один человек поступил и одного человека выписали.
Кроме того, 474 человека находятся в обсерваторах. При этом, как отметила вице-премьер республики, обсерваторы в Евпатории и в Ялте уже полностью загружены.
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«Сегодня будут дополнительно определены санатории и представлены Роспотребнадзору», - отметила Романовская.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Республике Крым был подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции.
Всего с начала пандемии в Республике Крым было выявлено 70 случаев COVID-19, из них 30 – завозные из-за рубежа и других регионов России, 40 – местные.
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