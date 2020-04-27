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Коронавирус в Крыму

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В Крыму - резкий рост подозрений на заражение коронавирусом

Понедельник
27 апреля 2020
11:51

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


В Крыму - резкий рост подозрений на заражение коронавирусом

© pixabay.com

В Республике Крым число крымчан, взятых под медицинское наблюдение, увеличилось до 1523 человек.

Об этом на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом сообщила вице-премьер республики Елена Романовская.

«За последние сутки под наблюдение были взяты 473 человека, это с учетом больниц, которые закрыты как обсерваторы», - пояснила она.

Под наблюдением на дому остаются 965 человек, в стационарах 84 человека, за последние сутки один человек поступил и одного человека выписали.

Кроме того, 474 человека находятся в обсерваторах. При этом, как отметила вице-премьер республики, обсерваторы в Евпатории и в Ялте уже полностью загружены.

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«Сегодня будут дополнительно определены санатории и представлены Роспотребнадзору», - отметила Романовская.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Республике Крым был подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в Республике Крым было выявлено 70 случаев COVID-19, из них 30 – завозные из-за рубежа и других регионов России, 40 – местные.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Севастополе выявили пять новых случаев больных COVID-19. В Севастополе 27 апреля выявлены 36 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки – пять новых случаев.

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Вчера: Коронавирус может убить каждого сотого. В некоторых странах коронавирус может убить до 1% населения. К такому выводу пришли на основе данных об избыточной смертности и результатов лабораторных анализов.

Вчера: В Крыму определили здравницы, которые переведут под новые обсерваторы. Власти Крыма подготовили перечень санаториев Минздрава РК для изоляции и обследования граждан в связи с распространением коронавируса.

 

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