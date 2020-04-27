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В Крыму ищут пятерых провинившихся приезжих

Понедельник
27 апреля 2020
13:48

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


В Крыму ищут пятерых провинившихся приезжих

© kp.ru

Сотрудники правоохранительных органов ищут в Республике Крым пятерых приезжих, которые при въезде на территорию полуострова указали неверные адреса своего местонахождения.

Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Вчера мы отработали 584 адреса. По 572 лица находились по адресу, соблюдали установленные правила. По семи адресам лица установлены не были. Двоих мы установили в течение суток и привлекли к административной ответственности. Остальных пятерых мы внесли в базу и ищем их на территории республики», - пояснил Смаглин.

Глава республики Сергей Аксенов поручил рассмотреть возможные меры усиления ответственности для таких граждан.

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«Чтобы все понимали, что это не шутка. Сколько людей сейчас отвлечено на поиск просто из-за того, что кто-то захотел скрыть информацию о себе и месте размещения. Так не должно быть», - пояснил Сергей Аксенов.

Как ранее сообщалось, в мае, несмотря на открытие части предприятий, в республике сохранится режим самоизоляции, и на майские праздники правоохранители продолжат штрафовать нарушителей режима. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымчане активно сообщают полицейским о нарушителях самоизоляции. В МВД поступило более 45 звонков за сутки от неравнодушных крымчан о нарушениях режима самоизоляции другими гражданами.

Сегодня: Аксенов призвал ужесточить наказание за сокрытие приезжими места пребывания. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал усилить меры ответственность для россиян, которые при въезде в Крым скрыли информацию о своем месте пребывания или оставили недостоверные данные.

Сегодня: Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак и музицирование. Минюст России решил оставить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях действующие размеры штрафов.

Сегодня: СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова. Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла уголовное производство в отношении телеведущего канала «Россия-1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, который посещал Крым.

 

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