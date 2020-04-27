В Крыму ищут пятерых провинившихся приезжих

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Сотрудники правоохранительных органов ищут в Республике Крым пятерых приезжих, которые при въезде на территорию полуострова указали неверные адреса своего местонахождения.

Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Вчера мы отработали 584 адреса. По 572 лица находились по адресу, соблюдали установленные правила. По семи адресам лица установлены не были. Двоих мы установили в течение суток и привлекли к административной ответственности. Остальных пятерых мы внесли в базу и ищем их на территории республики», - пояснил Смаглин.

Глава республики Сергей Аксенов поручил рассмотреть возможные меры усиления ответственности для таких граждан.

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«Чтобы все понимали, что это не шутка. Сколько людей сейчас отвлечено на поиск просто из-за того, что кто-то захотел скрыть информацию о себе и месте размещения. Так не должно быть», - пояснил Сергей Аксенов.

Как ранее сообщалось, в мае, несмотря на открытие части предприятий, в республике сохранится режим самоизоляции, и на майские праздники правоохранители продолжат штрафовать нарушителей режима.

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