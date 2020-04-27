В Крыму ищут пятерых провинившихся приезжих

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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27 апреля 2020
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Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.
«Вчера мы отработали 584 адреса. По 572 лица находились по адресу, соблюдали установленные правила. По семи адресам лица установлены не были. Двоих мы установили в течение суток и привлекли к административной ответственности. Остальных пятерых мы внесли в базу и ищем их на территории республики», - пояснил Смаглин.
Глава республики Сергей Аксенов поручил рассмотреть возможные меры усиления ответственности для таких граждан.
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«Чтобы все понимали, что это не шутка. Сколько людей сейчас отвлечено на поиск просто из-за того, что кто-то захотел скрыть информацию о себе и месте размещения. Так не должно быть», - пояснил Сергей Аксенов.
Как ранее сообщалось, в мае, несмотря на открытие части предприятий, в республике сохранится режим самоизоляции, и на майские праздники правоохранители продолжат штрафовать нарушителей режима.
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Сегодня: Крымчане активно сообщают полицейским о нарушителях самоизоляции. В МВД поступило более 45 звонков за сутки от неравнодушных крымчан о нарушениях режима самоизоляции другими гражданами.
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