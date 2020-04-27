В горах Крыма за нарушение самоизоляции оштрафовали мотоциклистов

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Алушта
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27 апреля 2020
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Сотрудники ГКУ РК «Юго-восточное объединенное лесничество» и ГАУ РК «Алуштинское лесоохотничье хозяйство» совместно с Алуштинским ГО МВД России по Республике Крым проводят рейдовые мероприятия по выявлению фактов нарушения лесного законодательства.
Так, на днях в горной местности на территории Алуштинского лесничества были задержаны два гражданина, которые осуществляли проезд по территории лесного фонда на мотоциклах эндуро-кросс. В отношении нарушителей составлены протоколы по ч.3 статьи 8.32 КоАП РФ.
Кроме того, в отношении указанных граждан сотрудники Алуштинского ГО МВД России по Республике Крым составили протоколы за нарушение режима самоизоляции.
В этот же день вечером в ходе мониторинга противопожарной ситуации ГАУ РК «Алуштинское лесоохотничье хозяйство» было обнаружено задымление на территории лесного фонда, примыкающего к г. Алуште. На место происшествия прибыли сотрудники лесной охраны, которые зафиксировали факт нарушения правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима.
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Минприроды Крыма напоминает, что для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым с 10 апреля 2020 года введен особый противопожарный режим. На период его введения установлен запрет на посещение гражданами лесов и въезд автотранспорта в лесные массивы, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
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