В четырех санаториях Евпатории планируется развернуть обсерваторы

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Евпатория
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27 апреля 2020
Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.
«Сегодня будут дополнительно определены и представлены в Роспотребнадзор санатории «Морской» на 400 коек, «Орленок» на 120 мест и дополнительно рассмотрим санатории «Искра» и «имени Крупской» каждый на 100 мест. Все они находятся в Евпатории», – рассказала она.
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По словам Романовской, на данный момент действующие обсерваторы в Евпатории и Ялте переполнены, в них уже находятся 474 человека.
Ранее Пеньковская сообщила, что в Республике Крым число крымчан, взятых под медицинское наблюдение, увеличилось до 1523 человек.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета. Еще месяц жители Севастополя будут жить в режиме повышенной готовности.
Сегодня: В Севастополе вводится обязательный масочный режим. Жители Севастополя будут обязаны надевать маски при нахождении в любых помещениях или транспорте.
Сегодня: В закрытых на карантин больницах Крыма усилят питание больных и врачей. Питание сотрудников и пациентов крымских больниц, закрытых на обсервацию из-за коронавируса, будет усилено в связи с запретом на передачу продуктов от родных и близких.
Сегодня: В Севастополе выявили пять новых случаев больных COVID-19. В Севастополе 27 апреля выявлены 36 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки – пять новых случаев.
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