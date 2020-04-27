В четырех санаториях Евпатории планируется развернуть обсерваторы

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Минздрав Крыма подготовил предложения по созданию обсерваторов на территории четырех санаториев в Евпатории.

Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

«Сегодня будут дополнительно определены и представлены в Роспотребнадзор санатории «Морской» на 400 коек, «Орленок» на 120 мест и дополнительно рассмотрим санатории «Искра» и «имени Крупской» каждый на 100 мест. Все они находятся в Евпатории», – рассказала она.

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По словам Романовской, на данный момент действующие обсерваторы в Евпатории и Ялте переполнены, в них уже находятся 474 человека.

Ранее Пеньковская сообщила, что в Республике Крым число крымчан, взятых под медицинское наблюдение, увеличилось до 1523 человек.

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