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В четырех санаториях Евпатории планируется развернуть обсерваторы

Понедельник
27 апреля 2020
18:57

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


Минздрав Крыма подготовил предложения по созданию обсерваторов на территории четырех санаториев в Евпатории.

Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

«Сегодня будут дополнительно определены и представлены в Роспотребнадзор санатории «Морской» на 400 коек, «Орленок» на 120 мест и дополнительно рассмотрим санатории «Искра» и «имени Крупской» каждый на 100 мест. Все они находятся в Евпатории», – рассказала она.

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По словам Романовской, на данный момент действующие обсерваторы в Евпатории и Ялте переполнены, в них уже находятся 474 человека.

Ранее Пеньковская сообщила, что в Республике Крым число крымчан, взятых под медицинское наблюдение, увеличилось до 1523 человек. 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/27/v-chetyreh-sanatoriyah-evpatorii-planiruetsya-razvernut-observatory-130829/

 
 

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