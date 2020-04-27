Ученые показали видео лежащего на дне Черного моря теплохода «Армения»

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Участники экспедиции Русского географического общества опубликовали первые кадры затопленного в 1941 году в Черном море теплохода «Армения».

Фото и видео было сделано при помощи телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.

«Надстройки и палубы имеют ужасающие следы разрушений – леерные ограждения и другие вертикальные элементы вывернуты наружу. Скорее всего, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб. Основные повреждения пришлись на среднюю и носовую часть надстройки ближе к левому борту, что может свидетельствовать об авиационном бомбометании по курсу движения судна, то есть немецкие самолеты заходили на атаку с кормы», – рассказал об увиденном исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

Во время обследования теплохода ученые сделали вывод, что судно затонуло стремительно. Об этом свидетельствуют найденные иллюминаторы, которые не треснули, а были вдавлены внешнем давлением внутрь судна. Объект не раскололся на части, стоит на ровном киле курсом 220 единым фрагментом. Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем сообщала официальная версия гибели теплохода.

«В поисковом деле большую роль играет качество аппаратуры и удача. Специалисты минобороны обнаружили теплоход «Армения» в координатах, максимально близких к тем, что публиковали в официальных отчетах, – подчеркнул Фокин. – Главная сложность обнаружения «Армении» в том, что судно покоится на глубине полтора километра. Можно ходить рядом, буквально в ста метрах, но ни разу его не подцепить».

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Теплоход обнаружили примерно в 18 милях от берега в середине апреля 2020 года. Ранее попытки обнаружить останки затонувшего теплохода предпринимались неоднократно, но все они были безуспешными. Об обнаружении судна сообщалось четырежды, но ни разу факты не подтвердились. В этот раз исследователи нашли стопроцентное доказательство – на корме лежала рында с надписью «Армения».

6 ноября 1941 года теплоход вышел из Севастополя, эвакуируя раненых, персонал нескольких госпиталей и жителей города, ночью 7 ноября зашел в Ялту, где взял еще несколько сотен человек и груз. Среди эвакуированных были сотрудники пионерлагеря «Артек» с семьями, часть партийного руководства Крыма. Точное количество людей на теплоходе неизвестно. Кроме того, на борту находились архивы, музейные коллекции и собрания.

7 ноября 1941 года теплоход «Армения» разбомбила немецкая авиация, жертвами катастрофы стали, по разным данным, от 7 до 10 тысяч человек. Это кораблекрушение унесло в пять раз больше жизней, чем гибель «Титаника», став одной из самых крупных морских катастроф в истории.

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