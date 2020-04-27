Суд приговорил крымского военнослужащего к 1,5 годам колонии за мошенничество

Севастопольский гарнизонный суд признал старшего сержанта, проходившего службу в Крыму, виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в военно-следственном управлении СК России по Черноморскому флоту, старший сержант причинил ущерб минобороны на сумму более миллиона рублей.

«Установлено, что с октября по декабрь 2012 года Чурилов проходил военную службу в Волгограде, а с декабря 2012 года в войсковой части, дислоцированной на Крымском полуострове, где был поставлен все виды довольствия. В то же время, по вине сотрудников финансовых органов, с марта 2013 года по июль 2018 года ему продолжалось начисление денежных выплат по прежнему месту службы, которые поступали на его расчетный счет в Сбербанке», – говорится в сообщении.

После выявления ошибки сотрудников финансовых органов командование части сообщило военнослужащему о незаконности получения им денег как излишне начисленных. «В декабре 2018 года военнослужащий получил освобождение от службы по болезни и выехал в Ставрополь, где снял наличными около 1,1 млн рублей необоснованно начисленных ему денежных средств, которыми распорядился по своему усмотрению. Прибыв на службу, Чурилов скрыл от командования данный факт, чем причинил ущерб министерству обороны Российской Федерации в размере 1,1 млн рублей», – добавили в ведомстве.

Читайте: Морские тральщики ЧФ начали тактические учения

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Решением Севастопольского гарнизонного военного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года с содержанием в исправительной колонии общего режима.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 24 апреля 2020 : Главный храм российских военных украшает мозаика с Путиным, Сталиным и «Крым наш». Издание «МБХ медиа» опубликовало фотографии незаконченных мозаик, которыми будут украшены стены главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке.

Пятница, 24 апреля 2020 : Более 20 российских БТР погрузили на большой десантный корабль в Севастополе. В бухте Казачья в Севастополе более 20 российских БТР погрузили на большой десантный корабль в рамках очередных военных учений, сообщается на сайте Минобороны России.

Пятница, 24 апреля 2020 : Путин увеличил штрафы за неявку призывников. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку призывников и утрату военного билета.

Четверг, 23 апреля 2020 : Военный чиновник из Севастополя получил 12 лет колонии за взятки. Наказание в виде 12 лет лишения свободы получил бывший заместитель исполнительного директора по объектам Южного военного округа и Республики Крым АО «Главное управление обустройства войск».