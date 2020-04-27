Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Происшествия, ДТП, пожары

Спасатели вытаскивали из оврага гуляющую в Ливадийском парке

Понедельник
27 апреля 2020
14:37

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


В Ялте сотрудникам аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» пришлось доставать женщину из оврага в Ливадийском парке, куда она скатилась во время прогулки к морю.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Как пояснили в спасательном ведомстве, вызов поступил в 20:15 в воскресенье. По прибытии на место выяснилось, что пострадавшая «проводила досуг» в Ливадийском парке и на дороге, ведущей к морю упала в овраг с подпорной стены с высоты трех метров.

«Специалисты «КРЫМ-СПАС» при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали из оврага пострадавшую женщину 1985 года рождения с многочисленными ушибами и передали врачам скорой медицинской помощи», - пояснили в региональном МЧС.Как сообщалось ранее, в Крыму спасатели в течение четырех дней искали подводного охотника, . 

Читайте: К Земле летит астероид размером с Эльбрус

В Республике Крым действует режим самоизоляции, в рамках которого крымчанам не рекомендуется покидать свои дома, кроме как для похода в магазин, в аптеку, для выноса мусора или выгула домашних питомцев. Режим действителен до 30 апреля, решение о его возможном продлении будет озвучено республиканскими . 

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: На северо-востоке Феодосии большой пожар. На северо-восточной окраине Феодосии – на месте исчезнувшего села Ближние Камыши, загорелся большой участок поля.

Сегодня: Число укусов клещей в Крыму превышает прошлогодние показатели. В управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю утверждают, что за неделю на полуострове фиксируют число укусов клещей, превышающее прошлогодние показатели за тот же период.

Вчера: На востоке Крыма в море обнаружили девять авиабомб. В море в 15 километрах от береговой линии в районе поселка Маяк в Керчи на глубине два метра обнаружили 9 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС России по Крыму.

Суббота, 25 апреля 2020: Житель Свердловской области рассекал по Крыму пьяным и без прав. Сотрудники ГИБДД в Черноморском районе задержали нетрезвого водителя, который на требования об остановке не отреагировал и пытался скрыться.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/27/spasateli-vytaskivali-iz-ovraga-gulyajushuju-v-livadiiskom-parke-130834/

 
 

Происшествия, ДТП, пожары

На северо-востоке Феодосии большой пожар

На северо-востоке Феодосии большой пожар

На востоке Крыма в море обнаружили девять авиабомб

На востоке Крыма в море обнаружили девять авиабомб

В Крыму мужчина поджег дом своей сестры: погибли женщина и ребенок

В Крыму мужчина поджег дом своей сестры: погибли женщина и ребенок

К Земле летит астероид размером с Эльбрус

К Земле летит астероид размером с Эльбрус

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Угроза засухи в Севастополе все более реальна
СЮЖЕТ
Водный кризис

Угроза засухи в Севастополе все более реальна

Тренды недели

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета

Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета

Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.