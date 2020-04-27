Спасатели вытаскивали из оврага гуляющую в Ливадийском парке

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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27 апреля 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Как пояснили в спасательном ведомстве, вызов поступил в 20:15 в воскресенье. По прибытии на место выяснилось, что пострадавшая «проводила досуг» в Ливадийском парке и на дороге, ведущей к морю упала в овраг с подпорной стены с высоты трех метров.
«Специалисты «КРЫМ-СПАС» при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали из оврага пострадавшую женщину 1985 года рождения с многочисленными ушибами и передали врачам скорой медицинской помощи», - пояснили в региональном МЧС.Как сообщалось ранее, в Крыму спасатели в течение четырех дней искали подводного охотника, .
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В Республике Крым действует режим самоизоляции, в рамках которого крымчанам не рекомендуется покидать свои дома, кроме как для похода в магазин, в аптеку, для выноса мусора или выгула домашних питомцев. Режим действителен до 30 апреля, решение о его возможном продлении будет озвучено республиканскими .
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: На северо-востоке Феодосии большой пожар. На северо-восточной окраине Феодосии – на месте исчезнувшего села Ближние Камыши, загорелся большой участок поля.
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Вчера: На востоке Крыма в море обнаружили девять авиабомб. В море в 15 километрах от береговой линии в районе поселка Маяк в Керчи на глубине два метра обнаружили 9 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС России по Крыму.
Суббота, 25 апреля 2020: Житель Свердловской области рассекал по Крыму пьяным и без прав. Сотрудники ГИБДД в Черноморском районе задержали нетрезвого водителя, который на требования об остановке не отреагировал и пытался скрыться.
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