Спасатели вытаскивали из оврага гуляющую в Ливадийском парке

В Ялте сотрудникам аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» пришлось доставать женщину из оврага в Ливадийском парке, куда она скатилась во время прогулки к морю.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Как пояснили в спасательном ведомстве, вызов поступил в 20:15 в воскресенье. По прибытии на место выяснилось, что пострадавшая «проводила досуг» в Ливадийском парке и на дороге, ведущей к морю упала в овраг с подпорной стены с высоты трех метров.

«Специалисты «КРЫМ-СПАС» при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали из оврага пострадавшую женщину 1985 года рождения с многочисленными ушибами и передали врачам скорой медицинской помощи», - пояснили в региональном МЧС.Как сообщалось ранее, в Крыму спасатели в течение четырех дней искали подводного охотника, .

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В Республике Крым действует режим самоизоляции, в рамках которого крымчанам не рекомендуется покидать свои дома, кроме как для похода в магазин, в аптеку, для выноса мусора или выгула домашних питомцев. Режим действителен до 30 апреля, решение о его возможном продлении будет озвучено республиканскими .

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