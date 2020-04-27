Симферополец пойдет под суд за ложное сообщение о минировании вокзала

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
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27 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
«Прокуратура Железнодорожного района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве)», – говорится в сообщении.
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По данным следствия, сообщение от мужчины поступило в декабре 2019 года.
Дело рассмотрит Центральный районный суд Симферополя. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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