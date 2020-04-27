СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова

Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла уголовное производство в отношении телеведущего канала «Россия-1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, который посещал Крым.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос издания «Крым. Реалии».

«Уголовное производство закрыто на основании п. 2 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления)», - говорится в ответе СБУ.

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Ранее, 11 апреля, украинский общественный активист Сергей Стерненко опубликовал на своей станице в Facebook информацию о том, что по решению суда СБУ возбудила уголовное дело в отношении Корчевникова за незаконное пересечение границы.

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