СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова

Использованы материалы: Новости Крыма, ТАСС
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27 апреля 2020
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос издания «Крым. Реалии».
«Уголовное производство закрыто на основании п. 2 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления)», - говорится в ответе СБУ.
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Ранее, 11 апреля, украинский общественный активист Сергей Стерненко опубликовал на своей станице в Facebook информацию о том, что по решению суда СБУ возбудила уголовное дело в отношении Корчевникова за незаконное пересечение границы.
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Сегодня: Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак и музицирование. Минюст России решил оставить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях действующие размеры штрафов.
Вчера: Симферопольского бездомного обвинили в нарушении обязательной изоляции. Полиция составила протокол на бомжа, который вынужден передвигаться по городу для поисков еды и работы.
Вчера: Полицейские в Крыму за сутки проверили почти 600 приезжих. Крымская полиция за прошедшие сутки проверила почти 600 человек из числа приезжих.
Вчера: Полиция Крыма не обнаружила дома семь человек, обязанных быть на самоизоляции. За сутки сотрудники полиции проверили почти 600 граждан, обязанных после прибытия из других регионов страны находиться на самоизоляции. Семь человек не находились дома.
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