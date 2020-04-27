Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Севастополе выявили пять новых случаев больных COVID-19 В Крыму - резкий рост подозрений на заражение коронавирусом Число заразившихся в Крыму превысило сотню В Севастополе бесплатно отмывают автомобили от коронавируса Духовник Поклонской заявил, что коронавируса не существует

Режим «выходных» в России хотят продлить минимум до 11 мая

Понедельник
27 апреля 2020
09:02

Использованы материалы: Новости Крыма, russian.rt.com

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


Режим «выходных» в России хотят продлить минимум до 11 мая

© gazeta.ru

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 апреля, как ожидается, проведет совещание с главами регионов по ситуации с распространением коронавируса.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявления глав некоторых регионов. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе заседания регионального оперативного штаба заявил, что «ждет заявления президента во вторник». При этом Кувшинников считает, что режим нерабочих дней может быть продлен «как минимум до 11 мая».

При этом глава Крыма Сергей Аксенов в ходе ежедневного совещания по ситуации с коронавирусом на полуострове рассказал, что, как ожидается, 28 апреля Путин заслушает отчеты губернаторов.

Читайте: Госсовет Крыма в период пандемии заказал архитектурную подсветку

«28 апреля, после того как президент даст установки на последующий период, мы с вами, соответственно, скорректируем свои действия», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Власти Эстонии объяснили скандал вокруг учебника с российским Крымом. Министерство образования и науки Эстонии заявило, что изображение Крымского полуострова территорией РФ в учебнике английского языка является досадным недоразумением и пообещали вклеить в учебники «правильный» вариант.

Сегодня: Аксенов рассказал, как в мае будут бороться с нарушителями изоляции. Открытие некоторых предприятий в республике с 1 мая не означает, что режим самоизоляции для населения станет более мягким. Полиция продолжит штрафовать «шатающихся» по улицам крымчан.

Вчера: В Кремле анонсировали новое обращение Путина по ситуации с COVID. На следующей неделе президент РФ Владимир Путин вновь выступит с обращением по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Суббота, 25 апреля 2020: В Крыму чиновников хотят наказывать за попустительство. Глава Крыма предложил наказывать должностных лиц в органах местного самоуправления за попустительство в соблюдении существующих ограничений и режима самоизоляции.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/27/rezhim-vyhodnyh-v-rossii-hotyat-prodlit-minimum-do-11-maya-130808/

 
 

Власть по-крымски

Режим «выходных» в России хотят продлить минимум до 11 мая

Режим «выходных» в России хотят продлить минимум до 11 мая

Аксенов рассказал, как в мае будут бороться с нарушителями изоляции

Аксенов рассказал, как в мае будут бороться с нарушителями изоляции

Киев решил не открывать админграницу с Крымом

Киев решил не открывать админграницу с Крымом

Бардак и бездействие: в администрации Судака нашли массу нарушений

Бардак и бездействие: в администрации Судака нашли массу нарушений

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Севастополе выявили пять новых случаев больных COVID-19
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

В Севастополе выявили пять новых случаев больных COVID-19

Тренды недели

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета

Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета

Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.