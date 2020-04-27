Режим «выходных» в России хотят продлить минимум до 11 мая

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Севастополе выявили пять новых случаев больных COVID-19 В Крыму - резкий рост подозрений на заражение коронавирусом Число заразившихся в Крыму превысило сотню В Севастополе бесплатно отмывают автомобили от коронавируса Духовник Поклонской заявил, что коронавируса не существует

© gazeta.ru

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 апреля, как ожидается, проведет совещание с главами регионов по ситуации с распространением коронавируса.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявления глав некоторых регионов. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе заседания регионального оперативного штаба заявил, что «ждет заявления президента во вторник». При этом Кувшинников считает, что режим нерабочих дней может быть продлен «как минимум до 11 мая».

При этом глава Крыма Сергей Аксенов в ходе ежедневного совещания по ситуации с коронавирусом на полуострове рассказал, что, как ожидается, 28 апреля Путин заслушает отчеты губернаторов.

Читайте: Госсовет Крыма в период пандемии заказал архитектурную подсветку

«28 апреля, после того как президент даст установки на последующий период, мы с вами, соответственно, скорректируем свои действия», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Власти Эстонии объяснили скандал вокруг учебника с российским Крымом. Министерство образования и науки Эстонии заявило, что изображение Крымского полуострова территорией РФ в учебнике английского языка является досадным недоразумением и пообещали вклеить в учебники «правильный» вариант.

Сегодня : Аксенов рассказал, как в мае будут бороться с нарушителями изоляции. Открытие некоторых предприятий в республике с 1 мая не означает, что режим самоизоляции для населения станет более мягким. Полиция продолжит штрафовать «шатающихся» по улицам крымчан.

Вчера : В Кремле анонсировали новое обращение Путина по ситуации с COVID. На следующей неделе президент РФ Владимир Путин вновь выступит с обращением по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Суббота, 25 апреля 2020 : В Крыму чиновников хотят наказывать за попустительство. Глава Крыма предложил наказывать должностных лиц в органах местного самоуправления за попустительство в соблюдении существующих ограничений и режима самоизоляции.