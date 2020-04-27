Развожаев рассказал о будущем генерального плана Севастополя

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27 апреля 2020
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Развожаев признал, что сейчас есть трудности в работе над генеральным планом. Во-первых, пояснил он, «сложившаяся ситуация накладывает большие ограничения: 70% правительства <Севастополя> ежедневно занимаются новыми вызовами, связанными с коронавирусной инфекцией». Во-вторых, обмолвился Развожаев, «ограничения есть, связанные с коммуникациями на федеральном уровне», на котором должны согласовать проект генплана.
«Это не значит, что я хочу каким-то образом оправдаться, но это реальность», — сказал врио губернатора Севастополя.
Михаил Развожаев также сообщил, что правительством Севастополя «принято решение о восстановлении с НИИ Генплана Москвы», потому что «они были основными разработчиками проекта <генплана>», и «видимо, будем продолжать с ними эту работу». Сейчас для этого учреждения уточняется техническое задание к разработке генерального плана Севастополя.
«Будет создана рабочая группа по генплану, естественно, депутаты в нее войдут, никто ничего за закрытыми дверями делать не планирует. Моя позиция: все решения должны быть максимально открытыми. Мы всегда можем обмениваться мнениями. Даже если они кардинально противоположны, всегда можно найти компромиссы — это интересы большинства горожан», — заверил Развожаев.
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Депутат заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов ранее сказал, что в градостроительной сфере города возникла странная ситуация. По его словам, депутаты ЗС и представители правительства Севастополя договорились о проведении большого совещания по всем вопросам градостроительной повестки в марте на площадке исполнительной власти города.
«Март прошел, случился коронавирус — он оправдал отсутствие этого совещания. Теперь середина апреля, и в городе — генплана нет, ПЗЗ нет и так далее, а <строительные> работы идут», — констатировал парламентарий в эфире канала TV ForPost.
Напомним, замгубернатора Севастополя Денис Солодовников ранее сообщил, что новый генплан города будет принят до конца лета 2020 года. Перед тем Солодовников говорил, что к концу III квартала 2020 года только планируется доработать проект документа, после чего он «будет обсуждаться и с общественностью, и с законодательным собранием», писало издание «Коммерсант». До того врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев говорил, что ему хочется внести проект генплана в заксобрание до конца 2019 года, но не исключил, что это будет невозможно сделать до конца года из-за корректировки документа.
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