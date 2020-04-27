Прогноз погоды в Крыму на понедельник 27 апреля

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 14, ближайшей ночью от 5 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 27 апреля.

В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 80 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 13, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 70 процентов. Ветер северо-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 14, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 77 процентов. Ветер северо-западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 68 процентов. Ветер северо-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 58 до 73 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 78 процентов. Ветер западный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 77 процентов. Ветер западный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 76 процентов. Ветер западный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 7 до 10 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 12 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 11, в Керчи - 11, в Оленевке - 12, в Рыбачьем - 11, в Севастополе - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 11, в Сочи - 13, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

Читайте: Власти порадовались количеству долгожданных осадков в Крыму

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В Крыму в последние дни апреля прогнозируют заморозки. Ночью и утром 27, 28 и 29 апреля в степных и предгорных районах Крыма, а также в Симферополе прогнозируют заморозки от -1 до -3 градусов.

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 26 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 43 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Суббота, 25 апреля 2020 : Ждать в Крыму летом дождей или засухи, что говорят синоптики. В ближайшее время в Крыму не стоит ожидать сильных осадков, которые бы изменили наблюдаемый гидрологический режим.

Суббота, 25 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на субботу 25 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.