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Поток автомобилей в Крым снова увеличился

Понедельник
27 апреля 2020
16:51

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


Поток автомобилей в Крым снова увеличился

© utro.ru

В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.

Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Керченский мост вчера пересекли 1769 единиц транспортных средств, 26 мы не пустили на территорию республики. На выезд – 1258 транспортных средств, 9 мы на выезд не допустили», - отметил он.

В субботу на въезд в республику прошли 1447 автомобилей, на выезд, напротив, намного больше – 1810 автомобилей. 

Читайте: Запуск поездов в Крым по новым направлениям отменен

При этом, как сообщил Смаглин, более 2000 россиян из других регионов в данный момент контролируются правоохранительными органами по указанным адресам. По факту проверок выяснилось, что пятеро приезжих указали неверные адреса.

С начала пандемии в Республике Крым было подтверждено 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число местных случаев на данный момент уже превышает число завезенных.

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Сегодня: Въехать в Севастополь и выехать из него можно будет только по QR-коду. В Севастополе будут ужесточены условия въезда в город и выезда из него, а также меры режима самоизоляции.

Вчера: Туристы разъезжаются: что происходит на Крымском мосту. За последние сутки Крым покинуло больше автомобилей, чем прибыло новых. Еще 11 автолюбителям не разрешили продолжить поездку в другие регионы РФ и 27 авто не пропустили на полуостров.

Вчера: В Симферополе ввели безналичную оплату проезда на трех маршрутах троллейбуса. В Симферополе безналичная оплата проезда введена в троллейбусах 5,7 и 17 маршрутов.

Суббота, 25 апреля 2020: За сутки через Крымский мост не пропустили 31 автомобиль. За прошедшие сутки через Крымский мост не пропустили 31 автомобиль: 18 не впустили на полуостров, 13 не выпустили.

 

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