Поток автомобилей в Крым снова увеличился

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В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.

Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Керченский мост вчера пересекли 1769 единиц транспортных средств, 26 мы не пустили на территорию республики. На выезд – 1258 транспортных средств, 9 мы на выезд не допустили», - отметил он.

В субботу на въезд в республику прошли 1447 автомобилей, на выезд, напротив, намного больше – 1810 автомобилей.

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При этом, как сообщил Смаглин, более 2000 россиян из других регионов в данный момент контролируются правоохранительными органами по указанным адресам. По факту проверок выяснилось, что пятеро приезжих указали неверные адреса.

С начала пандемии в Республике Крым было подтверждено 80 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число местных случаев на данный момент уже превышает число завезенных.

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Суббота, 25 апреля 2020 : За сутки через Крымский мост не пропустили 31 автомобиль. За прошедшие сутки через Крымский мост не пропустили 31 автомобиль: 18 не впустили на полуостров, 13 не выпустили.