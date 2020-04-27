Полиция поймала крымчанина, который прятал наркотики в панцирях улиток

В Джанкойском районе сотрудниками полиции задержан наркокурьер, проявлявший незаурядные изобретательные способности.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В ходе патрулирования обслуживаемой территории сотрудниками патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Джанкойский» близ одного из сел Джанкойского района был замечен на обочине автомобиль. Предположительный владелец транспортного средства находился неподалеку, в лесополосе.

Как выяснилось, гражданин осуществлял так называемую «закладку» наркотического средства. Мужчина был задержан с поличным.

В ходе осмотра автомобиля подозреваемого сотрудники полиции выявили и изъяли 97 свертков из изоленты с порошкообразным веществом.

Злоумышленник также указал, где он успел разложить остальные «закладки».

Всего полицейскими у мужчины был изъят 121 полимерный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Гражданин признался, что информацию о местонахождении партии наркотика, предназначенного для сбыта бесконтактным способом, получил через один из «мессенджеров». В дальнейшем он должен был передать координаты и фотографии созданных им «тайников» «работодателю» за денежное вознаграждение.

Искусность маскировки «закладок» поразила даже бывалых сыщиков. Креативный наркокурьер тщательно выбирал места для «тайников». Находчиво прятал их в срезах деревьев, панцирях улиток, стыках дренажных систем.

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Более того, каждый сверток имел внутри маленький магнитный элемент, что позволяло крепить их на металлических конструкциях в скрытых от глаз местах.

Задержанным оказался ранее не судимый 33-летний житель города Армянска.

Согласно заключению эксперта, изъятые у гражданина вещества общей массой 67,09 г содержат в своем составе наркотическое средство производное N-метилэфедрона (так называемую «соль»), оборот которого запрещен, что является крупным размером.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно телекоммуникационных, в крупном размере).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Джанкойский» устанавливаются иные лица, причастные к данной противоправной деятельности.

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