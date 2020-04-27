На северо-востоке Феодосии большой пожар

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Феодосия
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27 апреля 2020
© Крымское информационное агентство
Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.
Одна из пользователей соцсети рассказала, что пламя поднималось выше трех метров:
— Горят камыши — пламя было выше трех метров. Стреляло все, что находится рядом – в основном шифер. Столбы электропередач обгорели. Но потом, слава Богу, поменялся ветер.
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Причина пожара достоверно не установлена, но феодосийцы утверждают, что это либо поджег, либо кто-то очищает территорию под строительство:
— Очищают свои участки.
— Подростки, как обычно, камыши подожгли. Выгорело за 10 минут, пожарные не нужны.
При этом жительница села Владиславовка в Кировском районе рассказала, что огонь был настолько сильным, что «ветер разнес пепел от пожара, во дворах у людей во Владиславовке лежал».
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