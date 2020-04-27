На северо-востоке Феодосии большой пожар

© Крымское информационное агентство

На северо-восточной окраине Феодосии – на месте исчезнувшего села Ближние Камыши, загорелся большой участок поля.

Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

Одна из пользователей соцсети рассказала, что пламя поднималось выше трех метров:

— Горят камыши — пламя было выше трех метров. Стреляло все, что находится рядом – в основном шифер. Столбы электропередач обгорели. Но потом, слава Богу, поменялся ветер.

Читайте: Пропавших под Симферополем подростков нашли

Причина пожара достоверно не установлена, но феодосийцы утверждают, что это либо поджег, либо кто-то очищает территорию под строительство:

— Очищают свои участки.

— Подростки, как обычно, камыши подожгли. Выгорело за 10 минут, пожарные не нужны.

При этом жительница села Владиславовка в Кировском районе рассказала, что огонь был настолько сильным, что «ветер разнес пепел от пожара, во дворах у людей во Владиславовке лежал».

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Число укусов клещей в Крыму превышает прошлогодние показатели. В управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю утверждают, что за неделю на полуострове фиксируют число укусов клещей, превышающее прошлогодние показатели за тот же период.

Вчера : На востоке Крыма в море обнаружили девять авиабомб. В море в 15 километрах от береговой линии в районе поселка Маяк в Керчи на глубине два метра обнаружили 9 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС России по Крыму.

Суббота, 25 апреля 2020 : Житель Свердловской области рассекал по Крыму пьяным и без прав. Сотрудники ГИБДД в Черноморском районе задержали нетрезвого водителя, который на требования об остановке не отреагировал и пытался скрыться.

Пятница, 24 апреля 2020 : В Крыму поймали парней, чей костер привел к лесному пожару. В пгт. Щебетовка задержаны виновники возгорания сухой растительности, перекинувшегося на лесной массив. Виновные привлечены к административной ответственности, наложены штрафы.