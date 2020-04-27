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Происшествия -> Происшествия, ДТП, пожары

На северо-востоке Феодосии большой пожар

Понедельник
27 апреля 2020
13:33

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Феодосия

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


На северо-востоке Феодосии большой пожар

© Крымское информационное агентство

На северо-восточной окраине Феодосии – на месте исчезнувшего села Ближние Камыши, загорелся большой участок поля.

Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

Одна из пользователей соцсети рассказала, что пламя поднималось выше трех метров:

— Горят камыши — пламя было выше трех метров. Стреляло все, что находится рядом – в основном шифер. Столбы электропередач обгорели. Но потом, слава Богу, поменялся ветер.

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Причина пожара достоверно не установлена, но феодосийцы утверждают, что это либо поджег, либо кто-то очищает территорию под строительство:

— Очищают свои участки.

— Подростки, как обычно, камыши подожгли. Выгорело за 10 минут, пожарные не нужны.

При этом жительница села Владиславовка в Кировском районе рассказала, что огонь был настолько сильным, что «ветер разнес пепел от пожара, во дворах у людей во Владиславовке лежал».

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Происшествия, ДТП, пожары

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