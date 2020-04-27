Месяц не продержаться: эксперт развеял миф об огромных запасах продуктов в Крыму

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Несовершенство структуры торговли в Крыму не позволяет делать долгосрочные запасы продуктов.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель ассоциации «Содействие торговле Крыма» Сергей Макеев.

По его словам, торговые сети могут запасаться продуктами максимум на неделю.

«Я не вижу системы баз у нас, чтобы мы могли месяц продержаться. Супермаркеты заказывают недельный запас, не больше. Отработана система доставки: менеджеры отслеживают потребление по конкретному виду товаров и у поставщиков, дистрибьюторов заказывают продукцию с материка. Пока у нас нет оптово-логистических комплексов и баз, говорить о том, что у нас запасов больше, чем на неделю, нельзя», - сказал он, отметив, что это не касается товаров местного производства, прежде всего, сельскохозяйственной группы.

В то же время Макеев назвал необоснованными страхи, связанные с нехваткой ассортимента и перебоями в снабжении: «когда доставка работает нормально, проблем не будет».

Слабым звеном эксперт считает ценообразование. Отсутствие нормальной структуры торговли в Крыму позволяет недобросовестным предпринимателям «играть на ценах»: «по уровню цен относительно среднего заработка Крым является одним из «лидеров» в России».

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Урегулировать ситуацию, в том числе с ценами, по словам эксперта, должно строительство оптово-логистических центров. В соответствии со «Стратегией развития Республики Крым», на полуострове до 2030 года должны появиться около пяти таких баз.

Макеев при этом считает, что их строительство должно идти в рамках государственно-частного партнерства при непосредственном участии крымских производителей: «чтобы мы не создали кормушку для какого-то определенного бизнесмена или компании, должна быть система кооперации».

«Все российские логистические центры связаны между собой: открыт доступ к информации, ценам, и крымскому производителю легче обеспечить «экспорт» продукции на материк. Она достаточно востребована», - заключил Макеев.

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