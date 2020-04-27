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Крымчане активно сообщают полицейским о нарушителях самоизоляции

Понедельник
27 апреля 2020
18:06

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


Крымчане активно сообщают полицейским о нарушителях самоизоляции

© iz.ru

В МВД поступило более 45 звонков за сутки от неравнодушных крымчан о нарушениях режима самоизоляции другими гражданами.

Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– 30 заявлений нам поступило. Мы их все отработали. 7 не подтвердились. По 23 заявлениям мы составили 58 протоколов, — сказал Александр Смаглин.

Также жители Крыма жалуются на полные дворы людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и на правоохранителей, допускающих такую ситуацию.

— Что касается обращений на официальные страницы администраций муниципальных образований. Наибольшее количество поступило в Симферополе, Ялте, Феодосии, Бахчисарае и Симферопольском районе. 101 публикация в соцсетях. Жители жалуются на полные дворы людей, которые не соблюдают самоизоляцию и на правоохранителей, которые не контролируют ситуацию. Это не совсем так. Нужно, чтобы подключился муниципальный контроль, потому что правоохранители каждый двор охватить не смогут, — сказал Юрий Гоцанюк и добавил, что крымчане просят жестче относиться к соблюдению режима самоизоляции людьми, которые приезжают из других регионов Российской Федерации.

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— Конечно, функция коллег на месте – обойти ту территорию, которой они руководят. Пройти, посмотреть, как работают предприятия, как выдерживается противоэпидемический режим, — согласился и дал поручение главам муниципальных образований глава Крыма Сергей Аксенов.

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