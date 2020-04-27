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Коммерсантов Ялты пообещали освободить от арендной платы за городскую землю и помещения

Понедельник
27 апреля 2020
16:52

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


Представители бизнеса в Ялте будут освобождены от арендной платы за земельные участки и помещения, которые находятся в муниципальной собственности.

Об этом заявил глава администрации города Иван Имгрунт в ходе скайп-конференции с местными предпринимателями.

«По поручению главы Республики Крым в апреле мы освобождаем предприятия от уплаты аренды за муниципальные земельные участки и помещения», – сообщил он.

При этом Имгрунт уточнил, что в полной мере от арендной платы освобождаются фирмы и предприниматели, которые были вынуждены приостановить свою деятельность, и на 50% снижается оплата для тех, кто в соответствии с указом главы РК продолжает свою деятельность. В то же время, по его словам, эти меры не распространяются на неосвоенные участки земли.

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Кроме того, глава администрации обратил внимание, что среди мер, которые планируется принять в ближайшее время – установление отсрочки для субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате аренды за земельные участки, находящиеся в частной собственности, а также предоставление отсрочки с 1 апреля по 20 июня по арендной плате за муниципальное имущество. «Эти, а также другие проекты будут вынесены на рассмотрение ближайшей сессии Ялтинского городского совета», – отметил Имгрунт.

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