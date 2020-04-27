Коммерсантов Ялты пообещали освободить от арендной платы за городскую землю и помещения

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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27 апреля 2020
Об этом заявил глава администрации города Иван Имгрунт в ходе скайп-конференции с местными предпринимателями.
«По поручению главы Республики Крым в апреле мы освобождаем предприятия от уплаты аренды за муниципальные земельные участки и помещения», – сообщил он.
При этом Имгрунт уточнил, что в полной мере от арендной платы освобождаются фирмы и предприниматели, которые были вынуждены приостановить свою деятельность, и на 50% снижается оплата для тех, кто в соответствии с указом главы РК продолжает свою деятельность. В то же время, по его словам, эти меры не распространяются на неосвоенные участки земли.
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Кроме того, глава администрации обратил внимание, что среди мер, которые планируется принять в ближайшее время – установление отсрочки для субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате аренды за земельные участки, находящиеся в частной собственности, а также предоставление отсрочки с 1 апреля по 20 июня по арендной плате за муниципальное имущество. «Эти, а также другие проекты будут вынесены на рассмотрение ближайшей сессии Ялтинского городского совета», – отметил Имгрунт.
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