Какой сегодня праздник 27 апреля

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Сегодня, 27 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирная неделя иммунизации (World Immunization Week)

Всемирная неделя иммунизации (World Immunization Week) проводится во второй половине апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Изначально это мероприятие называлось Европейской неделей иммунизации и охватывало, соответственно, только страны Старого Света, однако постепенно к ней присоединились и другие континенты.

Проведение Недели призвано привлечь внимание общественности к иммунизации как одной из главных профилактических мер, позволяющих уберечь человечество от инфекционных заболеваний. ВОЗ настоятельно рекомендует семьям обязательно вакцинировать детей против смертоносных болезней.

По данным организации, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от дифтерита, столбняка, коклюша, кори, свинки и краснухи.

День работников вахтового метода (День вахтовика)

Фото altapress.ru

27 апреля отмечается профессиональный праздник тружеников вахтового метода – День вахтовика.

Считается, что впервые этот день был отмечен в 2011 году после того, как инициатива учреждения и проведения профессионального праздника вахтовиков получила поддержку среди пользователей социальных сетей, имеющих отношение к подобной работе. И хотя официального статуса данный праздник пока не имеет, но люди, работающие вахтовым методом, отмечают его трудовыми коллективами при поддержке инициативных работодателей и руководителей.

Использование вахтового метода работы известно давно и практикуется в разных странах. Этот метод организации труда позволяет более эффективно с точки зрения трудозатрат, временных показателей решать конкретные задачи в определенных условиях. Как правило, эти условия сопряжены с удаленностью объекта, на котором ведутся работы от населенных пунктов, либо вообще отсутствием доступных коммуникаций

Мартын Лисогон

Народный праздник «Мартын Лисогон» отмечается 27 апреля (по старому стилю - 14 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти святителя Мартина I, папы Римского. Другие названия праздника: «День Мартына», «Вороний праздник», «Птичьи обереги». Лисогоном день прозвали из-за лисиц, которые 27 апреля бросают старые норы и начинают рыть новые. В это время животное слепнет и глохнет, поэтому его можно легко поймать даже голыми руками. Охотники не упускали такую возможность и с удовольствием в этот день охотились на лис.

Также сегодня, 27 апреля, отмечают такие праздники:

- День Республики Саха (Якутия)

- День специальных частей по охране МПСР, ВГО и СГ внутренних войск МВД РФ (День спецчастей)

- День памяти святых мучеников Виленских

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- Международный день скульптуры (International Sculpture Day)

- День российского парламентаризма

- День короля в Нидерландах

- День 50-процентной вероятности встречи с динозавром

- Международный день настольных игр (International Tabletop Day)

- День рождения «памперсов»

- Всемирный день графического дизайна (World Graphic Design Day)

- День святой Зиты (покровительница официантов, лакеев и домработниц)

- День лягушки (Save The Frogs Day) в США

- День азбуки Морзе (Morse Code Day) в США

- День мясных ребрышек (National Prime Rib Day) в США

- День ветеранов (National Veterans Day) в Финляндии

Сегодня именины празднуют: Иван, Антон, Евстафий, Мартин, Азат, Ардалион, Валентин, Епифан, Марианна, Христофор.

Что происходило 27 апреля в прошлые годы

1509 - папа Римский Юлиан II отлучил от церкви Венецию

1521 - на филиппинском острове Мактан в стычке с туземцами погиб 41-летний португальский мореплаватель Фернан Магеллан.

1644 - впервые в Канаде высадили пшеницу

1667 - уже давно слепой английский поэт Джон Мильтон продал за 10 фунтов права на написанную им в этом году поэму «Потерянный рай», которая впоследствии стала лучшей в его творчестве

1828 - открылся Лондонский зоосад

1908 - начало IV Олимпийских игр в Лондоне

1918 - декрет ВЦИК РСФСР об отмене права наследования

1925 - постановление Совета Народных Комиссаров СССР «о прописке граждан в городских поселениях»

1940 - по приказу Генрих Гиммлера вблизи Кракова (Польша) создан концентрационный лагерь Аушвиц. Он стал первым концлагерем, предназначенным для массового уничтожения людей

1963 - лидер кубинской революции Фидель Кастро прибыл с первым визитом в Москву. В ходе визита, который длился больше месяца, Кастро задекларировал принадлежность Кубы к мировому социалистическому лагерю и подписал соглашения по товарообмену с СССР

1965 - в США запатентованы подгузники «Памперс»

1978 - в Афганистане произошел военный переворотубит президент М. Дауд. Новым руководителем страны стал Нур-Мухаммад Тарак, который провозгласил создание Демократической Республики Афганистан и впоследствии подписал с Советским Союзом договор о взаимопомощи

1981 - Ринго Старр женился на актрисе Барбаре Бах

2001 - премьер-министр Украины Виктор Ющенко подал в отставку

2007 - в горах Чечни разбился вертолет с отрядом российских десантников. Погибло 18 человек

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 апреля. Какие праздники будут завтра?

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