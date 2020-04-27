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Давайте терпеть что-нибудь другое: крымчане обсуждают карантин

Понедельник
27 апреля 2020
08:44

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


Давайте терпеть что-нибудь другое: крымчане обсуждают карантин

© ТАСС

В соцсетях продолжают обсуждать анонсированное властями Крыма смягчение карантинных мер для бизнеса. Крымчане считают это решение, как минимум, нелогичным.

С 1 мая в Крыму откроются салоны красоты, парикмахерские, химчистки, мастерские по ремонту компьютеров, бытовой техники и обуви, строительные организации. При этом руководство Крыма подчеркивает, что возобновление работы предприятий «не означает снятия режима повышенной готовности».

Анжелика Дмитриева У нас режим самоизоляции до 30 апреля, его никто еще не продлил. Почему с 1 мая открываются отдельно взятые отрасли, если, по идее, 1 мая мы переходим к нормальной жизни? Объясните, как так получается?

Николь Миллер Что-то я никак не пойму. Карантин у нас до конца апреля. В мае ведь уже можно будет ходить куда хочешь. И так уже месяц сидим дома. Какие меры-то соблюдать?

Alena Apostol Как же вы достали со своей «повышенной готовностью»! Сели бы сами и посидели пару месяцев дома!!!

Комментаторы тщетно пытаются найти логику в действиях руководства Крыма.

Ilya Malyshev Сейчас проверит, как на собаках: если будет резкое увеличение зараженных, то всех опять по клеткам.

Павел Гресько Самое главное, что ломбарды и скупки уже неделю работают. Самые системообразующие предприятия.

Александр Юрьев С 1 мая обещают возобновить работу салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, ателье, мастерские по ремонту обуви, компьютеров, магазины реализующие стройматериалы, сантехнику, автозапчасти. Теперь можно съездить к морю за автозапчастями или в химчистку, а в лес – за стройматериалами или сантехникой. Одно только на могу понять: почему эти заведения можно посещать и работать в них, а просто в парке погулять или у моря посидеть – нет? Ну вот не могу я понять логику крымского руководства…

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Денис Люлькович На берегу моря ставишь палатку с вывеской “Химчистка» и делаешь рассылку друзьям. Создаешь очередь с безопасной дистанцией в 3 м ) Сразу даешь гарантию 100%, что пятна не вывести, но услуга платная)))

Сергей Киселев Я хочу за чугунной батареей в горы сходить.

Надежда Дроздова Ну неужели кто-то реально думает, что чиновники и их родственники сидели полтора месяца не маникюренные, не стриженные и без стройматериалов? Ну серьезно? Много обычных работников сферы услуг на свой страх и риск принимали дома, стройматериалы уже недели две можно заказать на доставку, ну и прочее. Просто уже явный кипиш у людей, потихоньку надо открываться и зарабатывать на хлеб. И, думаю, если президент не продлит в последний момент дурацкие нерабочие дни, то в мае потихоньку всем можно будет открыться. А вот вопрос в том, как будут регулировать посещение всего местные власти – очень обширный!

Виктор Тур Пора сие прекращать... Иначе все уйдем в минус следом за нефтью... Что толку в этой ситуации самоизолироваться…

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