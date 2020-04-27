Число заразившихся в Крыму превысило сотню

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По состоянию на 27 апреля в Крыму диагностирован один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Опасный вирус обнаружили у жительницы Кировского района.

Заболевшая выявлена при обращении за медицинской помощью, установлен диагноз «внегоспитальная пневмония». По результатам эпидемиологического расследования определен круг контактных лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия и лабораторное обследование.

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Заболевшая госпитализирована в профильный стационар согласно действующей схеме маршрутизации.

Таким образом, сейчас на полуострове (без Севастополя) зарегистрированы 70 случаев новой коронавирусной инфекции. 29 человек уже выписали. С учетом Севастополя общее число заразившихся в Крыму составило 101.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Вчера : Коронавирус может убить каждого сотого. В некоторых странах коронавирус может убить до 1% населения. К такому выводу пришли на основе данных об избыточной смертности и результатов лабораторных анализов.

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