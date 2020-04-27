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Коронавирус в Крыму

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Число заразившихся в Крыму превысило сотню

Понедельник
27 апреля 2020
10:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


Число заразившихся в Крыму превысило сотню

© Ведомости

По состоянию на 27 апреля в Крыму диагностирован один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Опасный вирус обнаружили у жительницы Кировского района.

Заболевшая выявлена при обращении за медицинской помощью, установлен диагноз «внегоспитальная пневмония». По результатам эпидемиологического расследования определен круг контактных лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия и лабораторное обследование.

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Заболевшая госпитализирована в профильный стационар согласно действующей схеме маршрутизации.

Таким образом, сейчас на полуострове (без Севастополя) зарегистрированы 70 случаев новой коронавирусной инфекции. 29 человек уже выписали. С учетом Севастополя общее число заразившихся в Крыму составило 101.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Севастополе выявили пять новых случаев больных COVID-19. В Севастополе 27 апреля выявлены 36 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки – пять новых случаев.

Сегодня: В Крыму - резкий рост подозрений на заражение коронавирусом. В Республике Крым число крымчан, взятых под медицинское наблюдение, увеличилось до 1523 человек.

Вчера: Коронавирус может убить каждого сотого. В некоторых странах коронавирус может убить до 1% населения. К такому выводу пришли на основе данных об избыточной смертности и результатов лабораторных анализов.

Вчера: В Крыму определили здравницы, которые переведут под новые обсерваторы. Власти Крыма подготовили перечень санаториев Минздрава РК для изоляции и обследования граждан в связи с распространением коронавируса.

 

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