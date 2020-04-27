Число укусов клещей в Крыму превышает прошлогодние показатели

В управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю утверждают, что за неделю на полуострове фиксируют число укусов клещей, превышающее прошлогодние показатели за тот же период.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Из эпиданамнеза установлено, что большая часть населения пострадала от присасывания клещей при посещении горно – лесной и предгорной зоны, парков, скверов на всех территориях административных образований Крыма. Обращаем внимание населения, что в Крыму проходит первый пик активности клещей (апрель-май). В данный период времени отмечается высокая их активизация», – говорится в сообщении.

Уточняется, что результаты исследования клещей, снятых с людей, на вирусоформность, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 15,4% случаев, тогда как в 2019 году это было 18,8%.

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Ранее спасатели предупредили крымчан о начале сезона активности клещей на полуострове.

Напомним, в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю утверждают, что к апрелю на полуострове фиксируют в 2 раза больше укусов клещей, чем за аналогичный периода прошлого года

В прошлом году в Крыму зарегистрировали 70 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) из-за укуса клещей.

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