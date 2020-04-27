Число укусов клещей в Крыму превышает прошлогодние показатели

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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27 апреля 2020
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Из эпиданамнеза установлено, что большая часть населения пострадала от присасывания клещей при посещении горно – лесной и предгорной зоны, парков, скверов на всех территориях административных образований Крыма. Обращаем внимание населения, что в Крыму проходит первый пик активности клещей (апрель-май). В данный период времени отмечается высокая их активизация», – говорится в сообщении.
Уточняется, что результаты исследования клещей, снятых с людей, на вирусоформность, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 15,4% случаев, тогда как в 2019 году это было 18,8%.
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Ранее спасатели предупредили крымчан о начале сезона активности клещей на полуострове.
Напомним, в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю утверждают, что к апрелю на полуострове фиксируют в 2 раза больше укусов клещей, чем за аналогичный периода прошлого года
В прошлом году в Крыму зарегистрировали 70 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) из-за укуса клещей.
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Сегодня: На северо-востоке Феодосии большой пожар. На северо-восточной окраине Феодосии – на месте исчезнувшего села Ближние Камыши, загорелся большой участок поля.
Вчера: На востоке Крыма в море обнаружили девять авиабомб. В море в 15 километрах от береговой линии в районе поселка Маяк в Керчи на глубине два метра обнаружили 9 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС России по Крыму.
Суббота, 25 апреля 2020: Житель Свердловской области рассекал по Крыму пьяным и без прав. Сотрудники ГИБДД в Черноморском районе задержали нетрезвого водителя, который на требования об остановке не отреагировал и пытался скрыться.
Пятница, 24 апреля 2020: В Крыму поймали парней, чей костер привел к лесному пожару. В пгт. Щебетовка задержаны виновники возгорания сухой растительности, перекинувшегося на лесной массив. Виновные привлечены к административной ответственности, наложены штрафы.
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