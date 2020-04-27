Бензин на крымских АЗС не дешевеет, несмотря на падение рынка нефти

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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27 апреля 2020
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Цена за литр бензина А-95 колеблется в пределах 48 рублей.
Тем не менее, крымчане ждут изменений. Одни в ожидании падения цен, другие напротив готовятся к подорожаниям.
«Нефтяной кризис отразится на всех, я так думаю. На мне тоже, хотя я не летаю самолетами и не езжу на машине. Поднимутся цены на все, на продукты питания, в том числе», – поделилась одна из жительниц полуострова.
«Надеюсь, упадут цены на продукты, потому что, как говорят наши производители в Крыму, высокие цены на продукты связаны с тем, что у нас дорогой бензин», – делятся в Крыму противоположным мнением.
Цена на российскую нефть марки Urals 22 апреля снизилась до уровня 1999 года – 11,59 долларов за баррель. За два дня до этого цена на майские поставки американской нефти WTI стала отрицательной, то есть упала ниже нуля долларов за баррель. Несколько подешевела и нефть марки Brent, к которой на мировом рынке привязана российская Urals.
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Мировые цены на нефть упали еще в марте, когда представители России отказались сокращать добычу нефти вместе с другими странами ОПЕК – организации, которая объединяет крупных экспортеров этого сырья по всему миру. Саудовская Аравия предложила пойти на такие меры в связи с экономическими последствиями коронавируса, из-за которого в Китае временно остановилось производство и сократился спрос на нефть. В итоге в ответ на отказ Москвы страны ОПЕК отказались продлевать даже действующие ограничения и оставили за собой право добывать столько, сколько позволяют мощности. Однако уже в середине апреля экспортеры, включая Россию, все же договорились о рекордном сокращении добычи нефти.
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