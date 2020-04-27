Аксенов рассказал, как в мае будут бороться с нарушителями изоляции

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«Пока перспектива такая: открываем с 1 мая те сферы, о которых говорили, но режим самоизоляции остается. Поэтому проверочные мероприятия должны отличаться точностью, чтобы человек понимал, что если он шатается по улицам без дела, то в отношении него будут применены меры», - заявил Аксенов.
В свою очередь, министр внутренних дел по республике Павел Каранда сообщил, что за прошедшие сутки было выявлено около 300 нарушителей самоизоляции.
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«В местах общественного порядка составлено 283 протокола на граждан, которые не соблюдали режим самоизолции. Также 11 родителей привлечено к ответственности за ненадлежащий контроль над совершеннолетними, которые находились в общественных местах без присмотра», - сообщил он.
160 предписаний и бесед проведено с лицами старше 65 лет.
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