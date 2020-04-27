Аксенов призвал ужесточить наказание за сокрытие приезжими места пребывания

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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал усилить меры ответственность для россиян, которые при въезде в Крым скрыли информацию о своем месте пребывания или оставили недостоверные данные.

Об этом он сообщил во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике.

«Нормативную базу сегодня еще раз просматриваем. С какими заявлениями и обращениями надо выступать в правительство Российской Федерации или законодательные принимать какие-то меры. Можем региональный закон принять. Давайте ужесточать меры ответственности. Сколько сил и средств отвлекается на поиск нерадивых товарищей, которые обманывают при въезде в Республику Крым. Так быть не должно, уважать надо друг друга», – сказал Аксенов.

В свою очередь замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин сообщил, что за прошедшие сутки 64 мобильные группы посетили 584 адреса, где проживают приезжие. Пять человек попали в базу для розыска в Крыму.

«Продолжается работа по приезжим гражданам. За вчера у нас 64 группы работало. Отработали 584 адреса. По 572 лица находились нормально и соблюдали установленные требования. По семи установлено не было. Причем из этих семи мы двоих в течении суток установили и привлекли к административной ответственности. По остальным пяти внесли в базу и ищем их на территории республики», – рассказал Смаглин.

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Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму составляет 70 человек, из них 29 – выписаны с выздоровлением. Накануне на карантин были закрыты больница в Красногвардейском районе и терапевтическое отделение больницы Алушты из-за пациентки с подтвержденным случаем COVID-19. 25 апреля аналогичные меры были приняты в отношении Симферопольской клинической больницы.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. С 1 мая будет разрешена деятельность некоторых предприятий сферы услуг.

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