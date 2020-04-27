Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Залы для неконтактных видов спорта могут снова открыть в Крыму Коммерсантов Ялты пообещали освободить от арендной платы за городскую землю и помещения Поток автомобилей в Крым снова увеличился В Севастополе продлевают «режим повышенной готовности» минимум до начала лета Въехать в Севастополь и выехать из него можно будет только по QR-коду

Аксенов призвал ужесточить наказание за сокрытие приезжими места пребывания

Понедельник
27 апреля 2020
15:23

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
27 апреля 2020


Глава Крыма Сергей Аксенов призвал усилить меры ответственность для россиян, которые при въезде в Крым скрыли информацию о своем месте пребывания или оставили недостоверные данные.

Об этом он сообщил во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике.

«Нормативную базу сегодня еще раз просматриваем. С какими заявлениями и обращениями надо выступать в правительство Российской Федерации или законодательные принимать какие-то меры. Можем региональный закон принять. Давайте ужесточать меры ответственности. Сколько сил и средств отвлекается на поиск нерадивых товарищей, которые обманывают при въезде в Республику Крым. Так быть не должно, уважать надо друг друга», – сказал Аксенов.

В свою очередь замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин сообщил, что за прошедшие сутки 64 мобильные группы посетили 584 адреса, где проживают приезжие. Пять человек попали в базу для розыска в Крыму.

«Продолжается работа по приезжим гражданам. За вчера у нас 64 группы работало. Отработали 584 адреса. По 572 лица находились нормально и соблюдали установленные требования. По семи установлено не было. Причем из этих семи мы двоих в течении суток установили и привлекли к административной ответственности. По остальным пяти внесли в базу и ищем их на территории республики», – рассказал Смаглин.

Читайте: Полицейские в Крыму за сутки проверили почти 600 приезжих

Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму составляет 70 человек, из них 29 – выписаны с выздоровлением. Накануне на карантин были закрыты больница в Красногвардейском районе и терапевтическое отделение больницы Алушты из-за пациентки с подтвержденным случаем COVID-19. 25 апреля аналогичные меры были приняты в отношении Симферопольской клинической больницы.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. С 1 мая будет разрешена деятельность некоторых предприятий сферы услуг.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму ищут пятерых провинившихся приезжих. Сотрудники правоохранительных органов ищут в Республике Крым пятерых приезжих, которые при въезде на территорию полуострова указали неверные адреса своего местонахождения.

Сегодня: Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак и музицирование. Минюст России решил оставить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях действующие размеры штрафов.

Сегодня: СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова. Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла уголовное производство в отношении телеведущего канала «Россия-1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, который посещал Крым.

Вчера: Симферопольского бездомного обвинили в нарушении обязательной изоляции. Полиция составила протокол на бомжа, который вынужден передвигаться по городу для поисков еды и работы.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/27/aksenov-prizval-uzhestochit-nakazanie-za-sokrytie-priezzhimi-mesta-prebyvaniya-130823/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

В Крыму ищут пятерых провинившихся приезжих

В Крыму ищут пятерых провинившихся приезжих

Симферопольского бездомного обвинили в нарушении обязательной изоляции

Симферопольского бездомного обвинили в нарушении обязательной изоляции

Крымчанин получит штраф за визит к девушке во время карантина

Крымчанин получит штраф за визит к девушке во время карантина

В Севастополе поймали более 400 нарушителей режима самоизоляции

В Севастополе поймали более 400 нарушителей режима самоизоляции

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

Поток автомобилей в Крым снова увеличился
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

Поток автомобилей в Крым снова увеличился

Тренды недели

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета

Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета

Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

Крым побил суточный «рекорд» по заражению коронавирусом

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.