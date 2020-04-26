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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Жителя Бахчисарая обвинили в двойном убийстве, ему грозит пожизненное заключение

Воскресенье
26 апреля 2020
12:49

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Бахчисарай

Новости за:
2020
Апрель 2020
26 апреля 2020


В Крыму будут судить 29-летнего жителя Бахчисарая, которого обвинили в убийстве двух знакомых, сообщает прокуратура Крыма.

По версии следствия, обвиняемый в июле 2019 года, находясь в домовладении, расположенном в Бахчисарае, в процессе распития спиртных напитков, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры, кухонным ножом причинил смерть двум ранее знакомым ему жителям города.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма для рассмотрения по существу.

Читайте: В Москве суд продлил арест обвиняемой в госизмене жительнице Севастополя

Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее в Раздольненском районе Крыма при тушении пожара в частном доме нашли погибших – женщину и ребенка. По информации Следкома, у погибшей и ее брата произошел конфликт на почве вопроса домовладения, после чего, как утверждают в ведомстве, мужчина поджег дом и скрылся.

Новости Крыма сообщали ранее:

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