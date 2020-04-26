Врачи 7-й горбольницы Симферополя будут жить в гостиницах

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Медики работают вахтовым методом.

Об этом вице-премьер РК Елена Романовская заявила в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Крыму за прошедшие сутки.

— Утром еще раз проговорила с врачом 7-й горбольницы, в которой наибольшее количество больных с коронавирусом и инфекционной пневмонией. Все врачи находятся там вахтовым методом, они проживают на территории больницы, — доложила Романовская.

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При этом при увеличении количества больных коронавирусом и дальнейшем заполнении коек больницы придется увеличивать количество смен врачей.

— Договоримся с владельцами гостиниц, чтобы все вахты, которые приезжают на работу в 7-ю больницу, в человеческих условиях находились, могли спокойной переночевать в номере, помыться, поесть, — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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