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Врачи 7-й горбольницы Симферополя будут жить в гостиницах

Воскресенье
26 апреля 2020
14:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
26 апреля 2020


Медики работают вахтовым методом.

Об этом вице-премьер РК Елена Романовская заявила в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Крыму за прошедшие сутки.

— Утром еще раз проговорила с врачом 7-й горбольницы, в которой наибольшее количество больных с коронавирусом и инфекционной пневмонией. Все врачи находятся там вахтовым методом, они проживают на территории больницы, — доложила Романовская.

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При этом при увеличении количества больных коронавирусом и дальнейшем заполнении коек больницы придется увеличивать количество смен врачей.

— Договоримся с владельцами гостиниц, чтобы все вахты, которые приезжают на работу в 7-ю больницу, в человеческих условиях находились, могли спокойной переночевать в номере, помыться, поесть, — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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Сегодня: Состояние пожилой пациентки из Алушты стабильно тяжелое. Это первый больной с коронавирусом в Крыму, которому понадобилась ИВЛ.

 

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