Вернувшихся в Крым моряков дальнего плавания поместили в обсерватор

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40 моряков из Крыма и Севастополя, которые находились в командировках за границей, вернулись на полуостров и изолированы в обсерваторах.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в воскресенье на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«(Прибыли) 40 человек: 30 крымчан, 10 севастопольцев. Все в обсерваторе», – сказал он.Аксенов добавил, что сегодня в Сочи прибывает авиарейс из Гоа, на борту которого также находятся порядка 30 жителей Республики Крым и Севастополя.

«Мы договорились, что наши коллеги их заберут и подбросят. Все равно все в обсервацию едут», – добавил глава РК.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 26 апреля в Республике Крым выявлено 69 случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших - 95-летняя жительница Алушты. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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