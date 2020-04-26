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Власть -> Транспорт Крыма

В Симферополе ввели безналичную оплату проезда на трех маршрутах троллейбуса

Воскресенье
26 апреля 2020
08:27

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
26 апреля 2020


В Симферополе безналичная оплата проезда введена в троллейбусах 5,7 и 17 маршрутов.

Как сообщает Минтранс Крыма, оплатить проезд можно «при помощи бесконтактной банковской карты системы МИР, Visa и MasterCard, а также при помощи мобильного приложения «Mir Pay».

«Теперь безналично оплатить проезд можно на троллейбусных маршрутах под № 5 «Новоромановка – Загородный», № 7 «Свобода – Балаклавский рынок» и № 17 «Аэропорт – Хошкельды». Данные маршруты обслуживают 42 троллейбуса», – сообщили в ведомстве.

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В Минтрансе сообщили, что для оплаты «достаточно приложить карту к зеленому валидатору, который установлен на поручне, причем у каждой двери, и дождаться подтверждения на экране устройства».

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