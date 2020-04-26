В Симферополе ввели безналичную оплату проезда на трех маршрутах троллейбуса

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
26 апреля 2020
Как сообщает Минтранс Крыма, оплатить проезд можно «при помощи бесконтактной банковской карты системы МИР, Visa и MasterCard, а также при помощи мобильного приложения «Mir Pay».
«Теперь безналично оплатить проезд можно на троллейбусных маршрутах под № 5 «Новоромановка – Загородный», № 7 «Свобода – Балаклавский рынок» и № 17 «Аэропорт – Хошкельды». Данные маршруты обслуживают 42 троллейбуса», – сообщили в ведомстве.
Читайте: Крымчане, застрявшие за границей, жалуются, что власти Крыма их не слышат
В Минтрансе сообщили, что для оплаты «достаточно приложить карту к зеленому валидатору, который установлен на поручне, причем у каждой двери, и дождаться подтверждения на экране устройства».
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: За сутки через Крымский мост не пропустили 31 автомобиль. За прошедшие сутки через Крымский мост не пропустили 31 автомобиль: 18 не впустили на полуостров, 13 не выпустили.
Четверг, 23 апреля 2020: На въезде в Севастополь - пробка в четыре км из-за досмотров на коронавирус. На въезде в Севастополь образовался затор протяженностью почти в 4 км в связи с досмотром автомобилей на блокпостах.
Среда, 22 апреля 2020: Как будут добираться в Крым пассажиры отмененных поездов. Компания-перевозчик поездов в Крым «Гранд Сервис Экспресс» предложила пассажирам отмененных поездов альтернативные варианты перевозки, сообщает пресс-служба компании.
Вторник, 21 апреля 2020: Троллейбусы в Симферополе вернутся на привычные маршруты. Троллейбусы в Симферополе вернутся на привычные маршруты после возобновления движения транспорта по мосту на ул. Гагарина.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/26/v-simferopole-vveli-beznalichnuju-oplatu-proezda-na-treh-marshrutah-trolleibusa-130770/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
11:47 Состояние пожилой пациентки из Алушты стабильно тяжелое
11:17 В охранной зоне Карадагского заповедника решили построить жилой дом
11:05 В Севастополе объявили об окончании реконструкции одной из главных улиц
10:37 Армянску присвоили звание города «воинской доблести»
10:07 В Крыму два новых случая заражения коронавирусом
09:50 Севастополец Артем Фокин занял третье место в суперфинале шоу «Голос.Дети»
09:16 Медцентр в Ялте перепрофилируют на прием зараженных COVID-19
09:04 На востоке Крыма в море обнаружили девять авиабомб