В Севастополе объявили об окончании реконструкции одной из главных улиц

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
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26 апреля 2020
Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на врио губернатора города Михаила Развожаева.
«Большая Морская закончена. Все основные работы завершены. Конечно, если бы не было сейчас коронавирусного карантина, мы бы вместе с членами общественного совета, севастопольцами провели бы какое-то мероприятие, все помыли-почистили к этому времени. Но сейчас такой задачи нет. Есть задача спокойно доделать то, что делают реставраторы – это те вещи, которые мы придумали вместе с членами общественного совета прямо в ходе реконструкции: заменили гранит на инкерманский камень, он сейчас стахановскими темпами режется», – сообщил Развожаев.
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Реконструкция севастопольской улицы Большая Морская и двух прилегающих площадей – Лазарева и Ушакова – началась осенью прошлого года. На работы выделено 2 млрд рублей, реконструкция ведется на средства правительства Москвы.
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