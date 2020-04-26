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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Севастополе объявили об окончании реконструкции одной из главных улиц

Воскресенье
26 апреля 2020
11:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
26 апреля 2020


Подрядчик завершил реконструкцию улицы Большая Морская в Севастополе.

Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на врио губернатора города Михаила Развожаева.

«Большая Морская закончена. Все основные работы завершены. Конечно, если бы не было сейчас коронавирусного карантина, мы бы вместе с членами общественного совета, севастопольцами провели бы какое-то мероприятие, все помыли-почистили к этому времени. Но сейчас такой задачи нет. Есть задача спокойно доделать то, что делают реставраторы – это те вещи, которые мы придумали вместе с членами общественного совета прямо в ходе реконструкции: заменили гранит на инкерманский камень, он сейчас стахановскими темпами режется», – сообщил Развожаев.

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Реконструкция севастопольской улицы Большая Морская и двух прилегающих площадей – Лазарева и Ушакова – началась осенью прошлого года. На работы выделено 2 млрд рублей, реконструкция ведется на средства правительства Москвы.

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