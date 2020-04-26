В охранной зоне Карадагского заповедника решили построить жилой дом

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В охранной зоне Карадагского заповедника началось строительство жилого дома.

При этом администрация Феодосии направила предостережение о недопустимости проведения работ.

Как отметил начальник управления муниципального контроля администрации города Игорь Соколов, по предварительным данным в 2006 году было разрешено использовать этот участок для индивидуального жилищного строительства. Однако нынешний собственник – уже четвертый по счету. За эти годы землю успели несколько раз перепродать, сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.

«У границ Карадагского заповедника расположены два земельных участка, один из которых сельхозназначения, второй – для индивидуального жилищного строительства. На данные участки имеется оформленное право собственности у гражданина Российской Федерации. Им получено уведомление от Службы строительного надзора о возможности строительства дома на участке, предусмотренном для ИЖС. Уведомление гражданин получил согласно предусмотренному порядку. В администрацию города Феодосии за получением градостроительного плана земельного участка он не обращался. Соответственно мы ГПЗУ не выдавали», – рассказал Игорь Соколов.

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По информации администрации, собственник приостановил работы на участке.

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