В охранной зоне Карадагского заповедника решили построить жилой дом

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Регионы Крыма: Феодосия
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26 апреля 2020
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При этом администрация Феодосии направила предостережение о недопустимости проведения работ.
Как отметил начальник управления муниципального контроля администрации города Игорь Соколов, по предварительным данным в 2006 году было разрешено использовать этот участок для индивидуального жилищного строительства. Однако нынешний собственник – уже четвертый по счету. За эти годы землю успели несколько раз перепродать, сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.
«У границ Карадагского заповедника расположены два земельных участка, один из которых сельхозназначения, второй – для индивидуального жилищного строительства. На данные участки имеется оформленное право собственности у гражданина Российской Федерации. Им получено уведомление от Службы строительного надзора о возможности строительства дома на участке, предусмотренном для ИЖС. Уведомление гражданин получил согласно предусмотренному порядку. В администрацию города Феодосии за получением градостроительного плана земельного участка он не обращался. Соответственно мы ГПЗУ не выдавали», – рассказал Игорь Соколов.
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По информации администрации, собственник приостановил работы на участке.
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