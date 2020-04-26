Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Общество -> Погода в Крыму

В Крыму в последние дни апреля прогнозируют заморозки

Воскресенье
26 апреля 2020
17:20

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Апрель 2020
26 апреля 2020


В Крыму в последние дни апреля прогнозируют заморозки

© ТАСС

Ночью и утром 27, 28 и 29 апреля в степных и предгорных районах Крыма, а также в Симферополе прогнозируют заморозки от -1 до -3 градусов.

В связи с этим МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение.

«В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров на дачных участках, садовых кооперативов. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур», – предупреждают в ведомстве.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 17 апреля

Спасатели просят жителей Крыма соблюдать меры безопасности: не перегружать сети электрических приборов; не отапливать квартиры и дома при помощи газовых плит; в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность.

Накануне власти Симферополя решили продлить отопительный сезон. На этой неделе решение о продлении отопительного сезона также приняли в Севастополе.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 26 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 43 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Вчера: Ждать в Крыму летом дождей или засухи, что говорят синоптики. В ближайшее время в Крыму не стоит ожидать сильных осадков, которые бы изменили наблюдаемый гидрологический режим.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на субботу 25 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Пятница, 24 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 24 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 5 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 30 до 75 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/26/v-krymu-v-poslednie-dni-aprelya-prognozirujut-zamorozki-130793/

 
 

Погода в Крыму

В Крыму в последние дни апреля прогнозируют заморозки

В Крыму в последние дни апреля прогнозируют заморозки

Ждать в Крыму летом дождей или засухи, что говорят синоптики

Ждать в Крыму летом дождей или засухи, что говорят синоптики

Синоптик спрогнозировал сильные ливни и похолодание в Крыму

Синоптик спрогнозировал сильные ливни и похолодание в Крыму

На Крым надвигается шторм

На Крым надвигается шторм

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму более 300 коек готовы к приему больных с COVID-19
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

В Крыму более 300 коек готовы к приему больных с COVID-19

Тренды недели

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета

Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.