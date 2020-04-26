В Крыму в последние дни апреля прогнозируют заморозки

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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26 апреля 2020
© ТАСС
В связи с этим МЧС России по Крыму объявило штормовое предупреждение.
«В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров на дачных участках, садовых кооперативов. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур», – предупреждают в ведомстве.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 17 апреля
Спасатели просят жителей Крыма соблюдать меры безопасности: не перегружать сети электрических приборов; не отапливать квартиры и дома при помощи газовых плит; в условиях понижения температуры воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность.
Накануне власти Симферополя решили продлить отопительный сезон. На этой неделе решение о продлении отопительного сезона также приняли в Севастополе.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 26 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 43 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.
Вчера: Ждать в Крыму летом дождей или засухи, что говорят синоптики. В ближайшее время в Крыму не стоит ожидать сильных осадков, которые бы изменили наблюдаемый гидрологический режим.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на субботу 25 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 31 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.
Пятница, 24 апреля 2020: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 24 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 17, ближайшей ночью от 5 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 30 до 75 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.
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