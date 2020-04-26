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Коронавирус в Крыму

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В Крыму определили здравницы, которые переведут под новые обсерваторы

Воскресенье
26 апреля 2020
18:05

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
26 апреля 2020


В Крыму определили здравницы, которые переведут под новые обсерваторы

© Новости Крыма

Власти Крыма подготовили перечень санаториев Минздрава РК для изоляции и обследования граждан в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская вна заседании оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

«Мощность обсерваторов, которые сегодня уже развернуты, подходит к полному заполнению. Составлен список санаториев Минздрава Крыма, которые могут в дальнейшем развернуться как обсерваторы после соответствующего заключения противочумной станции», – сказала она.

По данным вице-премьера, на сегодняшний день под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму находятся 1100 человек, на дому наблюдаются 786 человек, в стационарах – 84 человека. В обсерваторах изолированы 230 человек.

Читайте: Вернувшихся в Крым моряков дальнего плавания поместили в обсерватор

Как сообщалось, по состоянию на утро 26 апреля в Республике Крым выявлено 69 случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших - 95-летняя жительница Алушты. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, она находится под аппаратом искусственной вентиляции легких.   

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Сегодня: Коронавирус может убить каждого сотого. В некоторых странах коронавирус может убить до 1% населения. К такому выводу пришли на основе данных об избыточной смертности и результатов лабораторных анализов.

Сегодня: В Крыму более 300 коек готовы к приему больных с COVID-19. Более 300 коек готовы в Крыму к приему больных с коронавирусом, в том числе подключены 93 аппарата ИВЛ и организована подача кислорода к 211 койкам.

Сегодня: Вернувшихся в Крым моряков дальнего плавания поместили в обсерватор. 40 моряков из Крыма и Севастополя, которые находились в командировках за границей, вернулись на полуостров и изолированы в обсерваторах.

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