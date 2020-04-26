В Крыму определили здравницы, которые переведут под новые обсерваторы

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская вна заседании оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
«Мощность обсерваторов, которые сегодня уже развернуты, подходит к полному заполнению. Составлен список санаториев Минздрава Крыма, которые могут в дальнейшем развернуться как обсерваторы после соответствующего заключения противочумной станции», – сказала она.
По данным вице-премьера, на сегодняшний день под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму находятся 1100 человек, на дому наблюдаются 786 человек, в стационарах – 84 человека. В обсерваторах изолированы 230 человек.
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Как сообщалось, по состоянию на утро 26 апреля в Республике Крым выявлено 69 случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших - 95-летняя жительница Алушты. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, она находится под аппаратом искусственной вентиляции легких.
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