В Крыму определили здравницы, которые переведут под новые обсерваторы

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Власти Крыма подготовили перечень санаториев Минздрава РК для изоляции и обследования граждан в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская вна заседании оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

«Мощность обсерваторов, которые сегодня уже развернуты, подходит к полному заполнению. Составлен список санаториев Минздрава Крыма, которые могут в дальнейшем развернуться как обсерваторы после соответствующего заключения противочумной станции», – сказала она.

По данным вице-премьера, на сегодняшний день под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму находятся 1100 человек, на дому наблюдаются 786 человек, в стационарах – 84 человека. В обсерваторах изолированы 230 человек.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 26 апреля в Республике Крым выявлено 69 случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших - 95-летняя жительница Алушты. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, она находится под аппаратом искусственной вентиляции легких.

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