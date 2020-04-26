В Крыму обещают упростить механизм получения пособия на детей

Об этом шла речь в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым.

– Давайте на период карантина уберем срок, при котором родитель должен на учете в центре занятости три месяца находиться. И, соответственно, только после этого получать пособие на ребенка. Давайте в связи с этой ситуацией, может быть, вообще обнулим эти сроки. Встал (на учет в центр занятости – ред.) на учет и с этого же дня (можно претендовать на получение пособия – ред.). Есть нюансы. Кто-то был в теневой занятости мы их не видели. Но дети не при чем – ситуация тяжелая, разбираться будем потом.

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Сейчас задача – легализовать все (трудовые – ред.) отношения. Люди сами понимают, что попали в тяжелую ситуацию в силу того, что они не были официально оформлены и сегодня у них нет возможности получить пособие. Поэтому давайте срок в три месяца обнулим, – сказал Сергей Аксенов.

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