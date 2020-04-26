Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Коронавирус в Крыму

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Кремле анонсировали новое обращение Путина по ситуации с COVID В Крыму более 300 коек готовы к приему больных с COVID-19 Полицейские в Крыму за сутки проверили почти 600 приезжих Вернувшихся в Крым моряков дальнего плавания поместили в обсерватор Туристы разъезжаются: что происходит на Крымском мосту

В Крыму две больницы закрыли на карантин из-за больных COVID

Воскресенье
26 апреля 2020
13:21

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
26 апреля 2020


В Крыму две больницы закрыли на карантин из-за больных COVID

© Новости Крыма

Красногвардейская районная больница и терапевтическое отделение Алуштинской городской больницы закрылись на карантин в связи с выявлением в них зараженных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила главный санитарный врач РК и Севастополя Наталья Пеньковская.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Крыму подтверждено два случая заражения новой коронавирусной инфекцией. В числе заболевших – 95-летняя жительница Алушты. Накануне глава Крыма объявил, что побит суточный «рекорд» выявления заразившихся – 10 человек.  Одним из зараженных стал лифтер в Красногвардейской районной больнице. На сегодня в республике зафиксировано 69 случаев заболевания.

Что касается очага в Бахчисарайском районе, круг контактов там довольно большой -115 человек, которые были на похоронах. Контактные первого порядка были  госпитализированы изначально в обсерватории, за  всеми остальными было установлено медицинское наблюдение. В результате была выявлена больная, которую вчера изолировали в Симферопольскую городскую клиническую больницу. По ней пять контактных человек госпитализированы в обсерватор. Очаг не закрыт.

«Больная в Алуште была помещена в терапевтическое отделение Алуштинской городской больницы. В этом отделении не такое большое количество лиц, которые находились одновременно с ней на лечении. Палаты не боксированные. Было принято решение о переводе данного  отделения в обсервацию. В обсервации остается 17 человек – 15 медиков и два пациента», - сказала Пеньковская.

Читайте: В Севастополе могут возникнуть три новых массовых очага коронавируса

Всего в Алуште выявлено 105 человек, которые контактировали с зараженной. Часть из них находится  под медицинским наблюдением на дому.

Кроме того, в режим обсервации переведена Красногвардейская районная больница.

«Очаг довольно не простой, потому что лифтер  имел большое количество контактов. У нас в больнице остается 228 сотрудников, из них в обсервацию помещены 89 медработников и 60 пациентов. Вынесено постановление об обсервации. С главой  администрации проведены совещания, установлены блокпосты и охрана по периметру. Это же проведено и в Алуште», - добавила главный санитарный врач республики.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Крыму более 300 коек готовы к приему больных с COVID-19. Более 300 коек готовы в Крыму к приему больных с коронавирусом, в том числе подключены 93 аппарата ИВЛ и организована подача кислорода к 211 койкам.

Сегодня: Вернувшихся в Крым моряков дальнего плавания поместили в обсерватор. 40 моряков из Крыма и Севастополя, которые находились в командировках за границей, вернулись на полуостров и изолированы в обсерваторах.

Сегодня: Врачи 7-й горбольницы Симферополя будут жить в гостиницах. Медики работают вахтовым методом.

Сегодня: Состояние пожилой пациентки из Алушты стабильно тяжелое. Это первый больной с коронавирусом в Крыму, которому понадобилась ИВЛ.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/26/v-krymu-dve-bolnitsy-zakryli-na-karantin-izza-bolnyh-COVID-130783/

 
 

Проблемы здравоохранения

В Крыму более 300 коек готовы к приему больных с COVID-19

В Крыму более 300 коек готовы к приему больных с COVID-19

В Крыму две больницы закрыли на карантин из-за больных COVID

В Крыму две больницы закрыли на карантин из-за больных COVID

В Крыму два новых случая заражения коронавирусом

В Крыму два новых случая заражения коронавирусом

Медцентр в Ялте перепрофилируют на прием зараженных COVID-19

Медцентр в Ялте перепрофилируют на прием зараженных COVID-19

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму более 300 коек готовы к приему больных с COVID-19
СЮЖЕТ
Коронавирус в Крыму

В Крыму более 300 коек готовы к приему больных с COVID-19

Тренды недели

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Крымчане: «Сколько можно нас «радовать» инфицированными туристами?!»

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Стало известно где в Крыму самый низкий уровень самоизоляции

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Природа испытывает Крым: полуостров готовится к большой засухе

Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета

Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.