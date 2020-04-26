В Крыму две больницы закрыли на карантин из-за больных COVID

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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26 апреля 2020
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Об этом сообщила главный санитарный врач РК и Севастополя Наталья Пеньковская.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Крыму подтверждено два случая заражения новой коронавирусной инфекцией. В числе заболевших – 95-летняя жительница Алушты. Накануне глава Крыма объявил, что побит суточный «рекорд» выявления заразившихся – 10 человек. Одним из зараженных стал лифтер в Красногвардейской районной больнице. На сегодня в республике зафиксировано 69 случаев заболевания.
Что касается очага в Бахчисарайском районе, круг контактов там довольно большой -115 человек, которые были на похоронах. Контактные первого порядка были госпитализированы изначально в обсерватории, за всеми остальными было установлено медицинское наблюдение. В результате была выявлена больная, которую вчера изолировали в Симферопольскую городскую клиническую больницу. По ней пять контактных человек госпитализированы в обсерватор. Очаг не закрыт.
«Больная в Алуште была помещена в терапевтическое отделение Алуштинской городской больницы. В этом отделении не такое большое количество лиц, которые находились одновременно с ней на лечении. Палаты не боксированные. Было принято решение о переводе данного отделения в обсервацию. В обсервации остается 17 человек – 15 медиков и два пациента», - сказала Пеньковская.
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Всего в Алуште выявлено 105 человек, которые контактировали с зараженной. Часть из них находится под медицинским наблюдением на дому.
Кроме того, в режим обсервации переведена Красногвардейская районная больница.
«Очаг довольно не простой, потому что лифтер имел большое количество контактов. У нас в больнице остается 228 сотрудников, из них в обсервацию помещены 89 медработников и 60 пациентов. Вынесено постановление об обсервации. С главой администрации проведены совещания, установлены блокпосты и охрана по периметру. Это же проведено и в Алуште», - добавила главный санитарный врач республики.
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