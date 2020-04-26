В Крыму два новых случая заражения коронавирусом

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Состояние пожилой пациентки из Алушты стабильно тяжелое Медцентр в Ялте перепрофилируют на прием зараженных COVID-19 Число умерших от коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек Сколько может продлиться самоизоляции в РФ: заявление Роспотребнадзора В Керчи предприниматели вышли на митинг из-за режима самоизоляции

© iz.ru

По состоянию на 26 апреля в Крыму диагностировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом Глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Так в Алуште коронавирус обнаружили у женщины 1925 года рождения. Она была помещена в терапевтическое отделение больницы. Оно - непрофильное. В этой связи все отделение переведено в режим обсервации.

Читайте: Хроники коронавируса: ситуация в Севастополе

Также диагноз подтвердился у замглавы сельского поселения в Бахчисарайском районе, который посещал похороны. Всего на этом мероприятии было 115 человек, всех их проверяют.

Таким образом, сейчас в республике зарегистрированы 69 случаев новой коронавирусной инфекции. 29 человек уже выписали. С учетом Севастополя общее количество зараженных в Крыму достигло 99.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Состояние пожилой пациентки из Алушты стабильно тяжелое. Это первый больной с коронавирусом в Крыму, которому понадобилась ИВЛ.

Сегодня : Медцентр в Ялте перепрофилируют на прием зараженных COVID-19. Правительство России утвердило перечень медицинских учреждений в 28 регионах страны, в том числе и в Крыму, которые перепрофилируют на прием зараженных коронавирусом.

Сегодня : Число умерших от коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек. По состоянию на вечер 25 апреля во всем мире умерли 200698 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Вчера : Сколько может продлиться самоизоляции в РФ: заявление Роспотребнадзора. Для более эффективной борьбы с распространением коронавируса режим самоизоляции нужно продлить еще как минимум на две недели.