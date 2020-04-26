В Крыму более 300 коек готовы к приему больных с COVID-19

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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26 апреля 2020
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Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.
«На сегодняшний день развернута 301 койка в соответствии с нашей эпидситуацией. Считаем пока этого достаточным для приема больных ковидом, – сообщила она. – Проверены 211 коек с подачей кислорода. Подключены 93 ИВЛ»
Вице-премьер уточнила, что этот коечный фонд обеспечен всеми необходимыми расходными материалами, а также продолжается работа с соответствующими закупками.
Ранее сообщалось, что кислородный концентратор из Франции, который заказали для Симферопольской городской клинической больницы №7, уже проходит таможенные процедуры и скоро прибудет в Крым.
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Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму на сегодня составляет 69, из них 29 человек выписаны с выздоровлением.
Накануне коронавирусная инфекция была обнаружена также у пяти жителей Севастополя, среди которых – строитель нового медцентра при военном госпитале. Все строители объекта теперь будут жить на стройплощадке под наблюдением, сама стройка продолжится. Кроме того, в обсерватор переквалифицирована Симферопольская клиническая больница, у пациента и врачей в которой был обнаружен вирус.
До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. С 1 мая будет разрешена деятельность предприятий сферы услуг.
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