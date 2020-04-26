В Крыму более 300 коек готовы к приему больных с COVID-19

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Кремле анонсировали новое обращение Путина по ситуации с COVID Полицейские в Крыму за сутки проверили почти 600 приезжих Вернувшихся в Крым моряков дальнего плавания поместили в обсерватор Туристы разъезжаются: что происходит на Крымском мосту Врачи 7-й горбольницы Симферополя будут жить в гостиницах

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Более 300 коек готовы в Крыму к приему больных с коронавирусом, в том числе подключены 93 аппарата ИВЛ и организована подача кислорода к 211 койкам.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

«На сегодняшний день развернута 301 койка в соответствии с нашей эпидситуацией. Считаем пока этого достаточным для приема больных ковидом, – сообщила она. – Проверены 211 коек с подачей кислорода. Подключены 93 ИВЛ»

Вице-премьер уточнила, что этот коечный фонд обеспечен всеми необходимыми расходными материалами, а также продолжается работа с соответствующими закупками.

Ранее сообщалось, что кислородный концентратор из Франции, который заказали для Симферопольской городской клинической больницы №7, уже проходит таможенные процедуры и скоро прибудет в Крым.

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Общее количество зараженных коронавирусом в Крыму на сегодня составляет 69, из них 29 человек выписаны с выздоровлением.

Накануне коронавирусная инфекция была обнаружена также у пяти жителей Севастополя, среди которых – строитель нового медцентра при военном госпитале. Все строители объекта теперь будут жить на стройплощадке под наблюдением, сама стройка продолжится. Кроме того, в обсерватор переквалифицирована Симферопольская клиническая больница, у пациента и врачей в которой был обнаружен вирус.

До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан. С 1 мая будет разрешена деятельность предприятий сферы услуг.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Вернувшихся в Крым моряков дальнего плавания поместили в обсерватор. 40 моряков из Крыма и Севастополя, которые находились в командировках за границей, вернулись на полуостров и изолированы в обсерваторах.

Сегодня : Врачи 7-й горбольницы Симферополя будут жить в гостиницах. Медики работают вахтовым методом.

Сегодня : В Крыму две больницы закрыли на карантин из-за больных COVID. Красногвардейская районная больница и терапевтическое отделение Алуштинской городской больницы закрылись на карантин в связи с выявлением в них зараженных коронавирусной инфекцией.

Сегодня : Состояние пожилой пациентки из Алушты стабильно тяжелое. Это первый больной с коронавирусом в Крыму, которому понадобилась ИВЛ.