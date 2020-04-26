В Кремле анонсировали новое обращение Путина по ситуации с COVID

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму более 300 коек готовы к приему больных с COVID-19 Полицейские в Крыму за сутки проверили почти 600 приезжих Вернувшихся в Крым моряков дальнего плавания поместили в обсерватор Туристы разъезжаются: что происходит на Крымском мосту Врачи 7-й горбольницы Симферополя будут жить в гостиницах

На следующей неделе президент РФ Владимир Путин вновь выступит с обращением по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков, сообщают «Вести.Ru».«Я думаю, что на неделе мы услышим новое заявление главы государства с оценкой наших перспектив», — заявил Песков.

Он также отметил, что для россиян будет организован поэтапный выход из режима самоизоляции.

Читайте: Экс-губернатор Севастополя стал экс-замглавы минпромторга России

За прошедшие сутки в России зарегистрировали самый высокий показатель заболеваемости COVID c начала пандемии – 6361 случай. Число зараженных во всей стране превысил 80 тыс. человек, из которых только 6,8 человек выздоровели. 747 зараженных скончались.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : В Крыму чиновников хотят наказывать за попустительство. Глава Крыма предложил наказывать должностных лиц в органах местного самоуправления за попустительство в соблюдении существующих ограничений и режима самоизоляции.

Вчера : Киев решил не открывать админграницу с Крымом. Кабинет министров Украины продлил до 11 мая ограничения работы пунктов пропуска на админгранице с Крымом в целях борьбы с распространением коронавируса.

Пятница, 24 апреля 2020 : Экс-губернатор Севастополя стал экс-замглавы минпромторга России. Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли страны.

Четверг, 23 апреля 2020 : Бардак и бездействие: в администрации Судака нашли массу нарушений. Администрация Судака более трех лет не проводила инвентаризацию муниципальных земельных участков, что позволяет использовать землю незаконно, не по целевому назначению, а часть участков не используется продолжительное время.