В Кремле анонсировали новое обращение Путина по ситуации с COVID

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков, сообщают «Вести.Ru».«Я думаю, что на неделе мы услышим новое заявление главы государства с оценкой наших перспектив», — заявил Песков.
Он также отметил, что для россиян будет организован поэтапный выход из режима самоизоляции.
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За прошедшие сутки в России зарегистрировали самый высокий показатель заболеваемости COVID c начала пандемии – 6361 случай. Число зараженных во всей стране превысил 80 тыс. человек, из которых только 6,8 человек выздоровели. 747 зараженных скончались.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В Крыму чиновников хотят наказывать за попустительство. Глава Крыма предложил наказывать должностных лиц в органах местного самоуправления за попустительство в соблюдении существующих ограничений и режима самоизоляции.
Вчера: Киев решил не открывать админграницу с Крымом. Кабинет министров Украины продлил до 11 мая ограничения работы пунктов пропуска на админгранице с Крымом в целях борьбы с распространением коронавируса.
Пятница, 24 апреля 2020: Экс-губернатор Севастополя стал экс-замглавы минпромторга России. Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли страны.
Четверг, 23 апреля 2020: Бардак и бездействие: в администрации Судака нашли массу нарушений. Администрация Судака более трех лет не проводила инвентаризацию муниципальных земельных участков, что позволяет использовать землю незаконно, не по целевому назначению, а часть участков не используется продолжительное время.
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