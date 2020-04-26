Угроза засухи в Севастополе все более реальна

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Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост
Регионы Крыма: Севастополь
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26 апреля 2020
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В обычные годы воды в водохранидище более чем достаточно
О том, что осенью этого года в Севастополе может сложиться крайне тяжелая ситуация с водой, мы писали не раз и не два. В конце прошлой осени этот вопрос особенно обострился – это стало своего рода побочным эффектом сухой и теплой осени. Зима и весна нас тоже дождями не баловали, и ситуация становится все более серьезной.
Проблеме водоснабжения города был посвящен и недавний выпуск программы «Открытый вопрос».
На вчерашнем заседании Заксобрания эту тему вновь затронул глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов.
«Спелеологи говорят, что этот год стал для них настоящим подарком: в тех пещерах, где раньше можно было проплывать только в гидрокостюме, они ходят либо посуху, либо по колено в воде. Подземные горизонты могут нас не спасти», – сказал он.
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Не стоит надеяться и на воду из соседнего региона – у крымчан ситуация точно такая же, и помочь они не смогут при всем желании. Спикер Владимир Немцев Горелова поддержал и заверил, что в правительстве города о проблеме знают и пути выхода из ситуации ищут.
«Водоканалом» разработаны решения проблемы, которые будут обсуждаться на рабочем совещании в ближайшее время», – сообщил он.
Директор «Водоканала» Николай Перегуда в разговоре подтвердил, что пакет мер предприятием действительно подготовлен, однако говорить о его содержании не стал, предложив дождаться принятия решения правительством Севастополя.
На сегодняшний день, сообщил Николай Болеславович, запас воды в Чернореченском водохранилище составляет 35 миллионов кубометров при максимальном наполнении 64 миллиона.
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