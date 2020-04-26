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Туристы разъезжаются: что происходит на Крымском мосту

Воскресенье
26 апреля 2020
14:40

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
26 апреля 2020


Туристы разъезжаются: что происходит на Крымском мосту

© kubnews.ru

За последние сутки Крым покинуло больше автомобилей, чем прибыло новых. Еще 11 автолюбителям не разрешили продолжить поездку в другие регионы РФ и 27 авто не пропустили на полуостров.

Об этом министр внутренних дел по республике Павел Каранда доложил на оперативном штабе по противодействию COVID.

«За сутки через Крымский мост в республику прошло 1447 единиц автотранспорта. Еще 27 автомобилей не было допущено. Убыло 1810 авто и 11 машин не было выпущено с территории полуострова», - сообщил министр.

Он также отметил, что крымская полиция контролирует пребывание в республике более 2 тыс. россиян из других регионов. Накануне МВД проверило почти 600 человек на соблюдение режима самоизоляции. Оказалось, что 12 прибывших из других регионов нарушили требование, а пять из них вовсе указали неверные адреса пребывания в анкетах. Полиция начала их поиск.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 26 апреля в Республике Крым выявлено 69 случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших - 95-летняя жительница Алушты. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Симферополе ввели безналичную оплату проезда на трех маршрутах троллейбуса. В Симферополе безналичная оплата проезда введена в троллейбусах 5,7 и 17 маршрутов.

Вчера: За сутки через Крымский мост не пропустили 31 автомобиль. За прошедшие сутки через Крымский мост не пропустили 31 автомобиль: 18 не впустили на полуостров, 13 не выпустили.

Четверг, 23 апреля 2020: На въезде в Севастополь - пробка в четыре км из-за досмотров на коронавирус. На въезде в Севастополь образовался затор протяженностью почти в 4 км в связи с досмотром автомобилей на блокпостах.

Среда, 22 апреля 2020: Как будут добираться в Крым пассажиры отмененных поездов. Компания-перевозчик поездов в Крым «Гранд Сервис Экспресс» предложила пассажирам отмененных поездов альтернативные варианты перевозки, сообщает пресс-служба компании.

 

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