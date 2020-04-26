Туристы разъезжаются: что происходит на Крымском мосту

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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26 апреля 2020
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Об этом министр внутренних дел по республике Павел Каранда доложил на оперативном штабе по противодействию COVID.
«За сутки через Крымский мост в республику прошло 1447 единиц автотранспорта. Еще 27 автомобилей не было допущено. Убыло 1810 авто и 11 машин не было выпущено с территории полуострова», - сообщил министр.
Он также отметил, что крымская полиция контролирует пребывание в республике более 2 тыс. россиян из других регионов. Накануне МВД проверило почти 600 человек на соблюдение режима самоизоляции. Оказалось, что 12 прибывших из других регионов нарушили требование, а пять из них вовсе указали неверные адреса пребывания в анкетах. Полиция начала их поиск.
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Как сообщалось, по состоянию на утро 26 апреля в Республике Крым выявлено 69 случаев заражения коронавирусом. В числе заболевших - 95-летняя жительница Алушты. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
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