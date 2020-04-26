Состояние пожилой пациентки из Алушты стабильно тяжелое

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Это первый больной с коронавирусом в Крыму, которому понадобилась ИВЛ.

Об этом вице-премьер РК Елена Романовская заявила в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Пожилая женщина 1925 года рождения, это первый больной с подтвержденным коронавирусом, который находится у нас уже на ИВЛ, и состояние ее пока стабильно тяжелое. В таком возрасте у нее целый букет заболеваний хронических уже. Ее контакты близкие изолированы в обсерваторе, — сообщила Романовская.

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