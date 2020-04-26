Состояние пожилой пациентки из Алушты стабильно тяжелое

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Алушта
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Апрель 2020
26 апреля 2020
Об этом вице-премьер РК Елена Романовская заявила в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Пожилая женщина 1925 года рождения, это первый больной с подтвержденным коронавирусом, который находится у нас уже на ИВЛ, и состояние ее пока стабильно тяжелое. В таком возрасте у нее целый букет заболеваний хронических уже. Ее контакты близкие изолированы в обсерваторе, — сообщила Романовская.
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Сегодня: В Крыму два новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 26 апреля в Крыму диагностировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Сегодня: Медцентр в Ялте перепрофилируют на прием зараженных COVID-19. Правительство России утвердило перечень медицинских учреждений в 28 регионах страны, в том числе и в Крыму, которые перепрофилируют на прием зараженных коронавирусом.
Сегодня: Число умерших от коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек. По состоянию на вечер 25 апреля во всем мире умерли 200698 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
Вчера: Сколько может продлиться самоизоляции в РФ: заявление Роспотребнадзора. Для более эффективной борьбы с распространением коронавируса режим самоизоляции нужно продлить еще как минимум на две недели.
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