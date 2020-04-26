Симферопольского бездомного обвинили в нарушении обязательной изоляции

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Полиция составила протокол на бомжа, который вынужден передвигаться по городу для поисков еды и работы.

В Симферополе полиция составила на бездомного горожанина за нарушение принудительной изоляции, соблюдать которую он не может из-за отсутствия жилья. Об этом случае сообщил Сергей Михайлов, участник группы «КРОО «Жизнь в твоих руках» сайта Facebook.

«Сегодня бездомному симферопольцу Котолупову Владимиру Александровичу был выписан протокол об административном правонарушении <...>, дескать, прогуливался по улице без цели. Да вот проблема: Котолупов В. А. на данный момент бездомный, вопрос о наделении его жильем в одном из общежитий города Симферополя находится на разрешении в администрации города Симферополя», — написал Михайлов.

Котолупов для выживания «вынужден перемещаться по городу», чтобы найти у знакомых работу и еду, отметил Сергей Михайлов. Он добавил, что 30 апреля дело об административном нарушении Котолупова рассмотрит Киевский райсуд Симферополя и либо вынесет решение о наказании бездомного, либо откажет в этом.

Участники группы обратили внимание на то, что на приложенной к сообщению фотографии протокола указан адрес регистрации Владимира Котолупова.

«Он 20 лет бездомный, его все ппсники (сотрудники патрульно-постовой службы МВД — прим.) знают <...>. Временную регистрацию ему помогли сделать для постановки на квартирный учет. Сотрудники полиции знали, что он бездомный», — пояснил Сергей Михайлов.

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Как сообщалось ранее, для предупреждения распространения коронавируса в Республике Крым введен режим повышенной готовности, в частности, население обязали изолироваться в своем жилье до 30 апреля.

В регионе установлены наказания за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности. В частности, для граждан предусмотрен штраф в размере 4 000 рублей, если нарушение повторное или совершено с использованием транспорта — 5 000 рублей. А за отказ временно приостанавливать проведение мероприятий с присутствием граждан, а также работу объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий) введены штрафы: для должностных лиц — от 30 000 до 40 000 рублей, для юрлиц — от 200 000 до 300 000 рублей. За повторное нарушение: для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 тысяч рублей для юрлиц — от 300 000 до 500 000 рублей.

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