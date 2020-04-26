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Общество -> Детские сады, школы, ВУЗы

Севастополец Артем Фокин занял третье место в суперфинале шоу «Голос.Дети»

Воскресенье
26 апреля 2020
09:50

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
26 апреля 2020


Севастополец Артем Фокин из команды российской певицы Полины Гагариной набрал 31,6% голосов в суперфинале российского музыкального конкурса «Голос.Дети», заняв третье место.

Победителем суперфинала шоу стала Олеся Казаченко из команды российского певца Басты (Василий Вакуленко). Казаченко, исполнившая песню Аллы Пугачевой «Миллион алых роз», признана победительницей по результатам зрительского голосования, она набрала 35,7% голосов, сообщают СМИ.

Софья Туманова из команды певца Валерия Меладзе получила 32,7% и заняла второе место.

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Напомним, в 2019 году российский Первый канал аннулировал результаты голосования на телевизионном проекте «Голос.Дети», где победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Решение принято после того, как специалисты из компании Group-IB обнародовали результаты предварительной проверки.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 24 апреля 2020: Около двух тысяч детей в Крыму не могут учиться из-за отсутствия интернета. Около 2 тыс. школьников по всему Крыму не могут учиться в дистанционном формате из-за отсутствия доступа к интернету, заявила министр образования и науки республики Валентина Лаврик.

Пятница, 24 апреля 2020: Власти закрывают на карантин все интернаты в Крыму. Психоневрологические интернаты, дома престарелых и дома-интернаты для детей сирот в Крыму будут помещены под двухнедельный карантин с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Пятница, 24 апреля 2020: В Крыму выбрали лучшего воспитателя года. По итогам республиканского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года — 2020» «серебряным» призером стала воспитатель детского сада №19 «Солнышко» в Ялте Ирина Осипова.

Четверг, 23 апреля 2020: В Крыму выпускные хотят провести в онлайне. Нынешняя эпидобстановка в республике не позволяет проводить массовые мероприятия, поэтому выпускные, вероятно, пройдут в режиме «онлайн». Однако позже вопрос может быть пересмотрен.

 

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