Реактор изнутри: опубликованы уникательные фотографии Крымской АЭС

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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26 апреля 2020
© ru.krymr.com / Oleksandra Surgan
До запуска не хватило совсем немного, в 1986 году, 26 апреля произошла чернобыльская трагедия и запуск Крымской атомной электростанции начали тормозить, а потом остановили и вовсе. Сейчас реактор – это огромное заброшенное здание с множеством этажей, темных кабинетов, узких коридоров.
Неподалеку городка Щелкино расположена недостроенная крымская атомная электростанция (АЭС). Рядом находится подготовленный пруд-охладитель – соленое Акташское водохранилище.
Перед тем, как строительство крымской АЭС было прекращено, а на это повлияла авария на Чернобыльской атомной станции, рабочие крымской АЭС успели возвести достаточно много. Первый энергоблок был завершен на 80%, второй – на 18%.
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С 1995 до 1999 года машинный зал Щелкинской АЭС (турбинное отделение) приспособили для проведения дискотек в рамках фестиваля «Республика КаZантип». Реклама призывала всем вместе провести «Атомную вечеринку в реакторе».
На полу валяются остатки бетонных блоков, строительный мусор и обертки из-под еды. Местные жители рассказывают, что молодежь устраивала здесь дискотеки.
Несмотря на то, что атомная станция так и не была запущена, знак об опасности радиации изображен на одной из стен реактора.
На первом этаже внутри реактора
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