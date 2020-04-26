Реактор изнутри: опубликованы уникательные фотографии Крымской АЭС

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На здание реактора Щелкинской АЭС в XX веке были вложены десятки миллионов советских рублей.

До запуска не хватило совсем немного, в 1986 году, 26 апреля произошла чернобыльская трагедия и запуск Крымской атомной электростанции начали тормозить, а потом остановили и вовсе. Сейчас реактор – это огромное заброшенное здание с множеством этажей, темных кабинетов, узких коридоров.

Неподалеку городка Щелкино расположена недостроенная крымская атомная электростанция (АЭС). Рядом находится подготовленный пруд-охладитель – соленое Акташское водохранилище.

Перед тем, как строительство крымской АЭС было прекращено, а на это повлияла авария на Чернобыльской атомной станции, рабочие крымской АЭС успели возвести достаточно много. Первый энергоблок был завершен на 80%, второй – на 18%.

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С 1995 до 1999 года машинный зал Щелкинской АЭС (турбинное отделение) приспособили для проведения дискотек в рамках фестиваля «Республика КаZантип». Реклама призывала всем вместе провести «Атомную вечеринку в реакторе».

На полу валяются остатки бетонных блоков, строительный мусор и обертки из-под еды. Местные жители рассказывают, что молодежь устраивала здесь дискотеки.

Несмотря на то, что атомная станция так и не была запущена, знак об опасности радиации изображен на одной из стен реактора.

На первом этаже внутри реактора

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